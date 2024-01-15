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Ceren Oral




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İş Yatırım'a göre 2024'te yüksek net kâr beklenen 9 şirket

Borsa İstanbul (BİST), yeni haftaya 8.000 puanın üzerinde başlarken bu seviye üzerinde bir kapanışın devamlılık anlamında olumlu olacağı kaydediliyor. Hisse yatırımcıları için belirli rasyoların öne çıktığı bu dönemde İş Yatırım, takip listesindeki şirketler arasında 2024’te en az yüzde 60 getiri potansiyeli olan ve en yüksek net kâr beklenen şirketleri listeledi. Listede 9 şirket yer alıyor.

15 Ocak 2024
İş Yatırım'a göre 2024'te yüksek net kâr beklenen 9 şirket

İş Yatırım’ın hesaplamasına göre; kurumun takip listesinde yer alan ve 2024’te yüksek net kâr beklenen şirketler; Torunlar GYO, Tofaş Oto, Pegasus, İş GYO, Vestel Beyaz Eşya, TAV Holding, Arçelik, Şok Marketler ve Vestel Elektronik olarak sıralanıyor.

Kurum, bu sıralamayı 2024 yıl sonu net kâr öngörüsü rasyosuna göre yaparken söz konusu hisselerin 2024 yıl sonuna ilişkin satış geliri ve FAVÖK tahminlerine de yer verdi. Getiri potansiyeli rasyosu ise 12 Ocak kapanışı itibarıyla hisselerin sunduğu getiri potansiyelini (%) yansıtırken bu da İş Yatırım’ın bu hisseler için belirlediği güncel hedef fiyatlara göre hesaplandı.

Söz konusu liste şöyle:



İş Yatırım’ın 9 hissedeki hedef fiyatları şu şekilde:
 

Torunlar GYO:         53,83 TL  -        AL

Tofaş Oto:                 436,20 TL  -     AL

Pegasus:                    1.177,65 TL  -   AL

İş GYO:                       27,05 TL  -       AL

Vestel Beyaz Eşya:   27,61 TL -        AL

TAV Holding:             208,40 TL   -   AL

Arçelik:                       229,42 TL   -   AL

Şok Marketler:          92,00 TL   -     AL

Vestel Elektronik:    105,26 TL   -    AL


“BİST’TE 8.100, 8.150 VE 8.500 SEVİYELERİ ORTA VADELİ DİRENÇLER”

İş Yatırım’ın BİST’e ilişkin şu yorumu yapıyor: “Dolar bazında 200 günlük ortalamasını geçen endekse 122,8 milyar TL ile hacim artışı eşlik ediyor. Hem TL bazında hem dolar bazında pozitif bir trendin sinyalini veren piyasa için öncelikle 8.000 seviyesinin üzerinde bir kapanış devamlılık anlamında olumlu olacak. Ardından 8.100, 8.150 ve 8.500 seviyeleri orta vadeli dirençler olarak, 50 günlük TL ortalama 7.800 seviyesi de destek olarak öne çıkıyor. BİST’in hacim artışıyla birlikte yükselmeye devam etmesi durumunda pozitif trend orta vade için devamlılık gösterebilir.”

Not: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorumlar kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 

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Ceren Oral
Ceren Oral




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