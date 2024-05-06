İş Yatırım'a göre BİST-100’de yabancı oranı ve getiri potansiyeli yüksek 8 şirket

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 3 Mayıs Cuma günü yaptığı değerlendirmeyle Türkiye’nin kredi notunu B seviyesinden B+’ya yükseltirken görünümü ise pozitifte tuttu. Kararla birlikte Türkiye’nin kredi notu ile yatırım yapılabilir seviye arasındaki fark 4 kademeye indi. Görünümün pozitif olarak belirlenmesi gelecek 18 ay içinde yeni bir not artırımına da kapının açık olduğunu işaret ediyor. Böylece son iki ayda hem Fitch hem de S&P not artırmış oldu. Bir diğer önemli kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody’s’in ilk planlı rapor tarihi ise 19 Temmuz.

FED YETKİLİLERİNDEN GELECEK AÇIKLAMALAR ÖNEMLİ OLACAK

Yeni haftanın geneline bakıldığında sakin bir gündemin olduğu söylenebilir. Yurtdışında makroekonomik veri akışının da son derece limitli seyretmesiyle piyasalara yön verebilecek önemde bir konu başlığı bulunmuyor. Bu kapsamda küresel piyasaların daha çok geçen haftaki ABD Merkez Bankası (FED) toplantısını ve tarım dışı istihdam rakamı sonrasında oluşan görünümü fiyatlamaya devam edeceği öngörülüyor. Öte yandan FED toplantısının geride kalması ile sessiz periyodun da sona ermiş olduğu, bu kapsamda FED yetkililerinden gelecek açıklamaları da piyasaların hafta boyunca yakından takip edeceği kaydediliyor.

YURT İÇİNDE ENFLASYON RAPORU TAKİP EDİLECEK

Yurtiçinde ise bu haftanın en önemli konu başlığını TCMB’nin 9 Mayıs Perşembe günü açıklayacağı yılın ikinci Enflasyon Raporu oluşturuyor. İlk raporun açıklandığı şubat ayında TCMB; yıl sonu tahminini değiştirmeyerek yüzde 36 seviyesinde tutmuştu. Söz konusu dönemde piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu tahmini yüzde 43 seviyesinde bulunuyordu.

Mevcut durumda yüzde 44,2 oranında bir beklenti söz konusu. ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Murat Akyol, enflasyon tahminlerinde anlamlı bir farklılığın söz konusu olmadığını söylüyor. “Akyol; TL’nin de son haftalarda çok daha ılımlı bir seyir izlemeye başladığı ve PPK özetlerinde enflasyonun ana eğiliminde yavaşlamanın sürdüğünün belirtildiğini düşünürsek Merkez Bankası’nın yüzde 36’lık yıl sonu tahmininde revizyon yapmama ya da yapsa bile bunun sınırlı kalma ihtimalinin yüksek göründüğünü söyleyebiliriz” diyor.

“BİST’TE YUKARI YÖNLÜ HAREKET ALANI KORUNUYOR”

Geçen hafta boyunca yukarı yönlü bir eğilim sergileyen BİST-100 Endeksi’nin söz konusu süre zarfında değer kazanımı yüzde 3,5’i aştı. Yeni haftaya girerken S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu artırmış olmasının destekleyici bir faktör olarak çalışabileceğini kaydeden Murat Akyol; “Ancak genel beklenti de not artırımı yönünde olduğu için gün içindeki yükselişlerin kar satışı ile karşılaşma ihtimali de söz konusu” diye de uyarıyor. Teknik açıdan değerlendirildiğinde ise Borsa İstanbul’da yukarı yönlü hareket alanının korunduğunu düşünen Akyol’a göre; bu noktada hem teknik açıdan önemli olan 9.850 puanın hem de psikolojik açıdan önem taşıyan 10.000 puanın belirgin şekilde üzerinde olunması kısa vadeli görünümü destekler nitelikte.

İş Yatırım; BİST-100’ün dolar bazında 2018 yılından itibaren gördüğü en yüksek seviyelerde pozitif bir görünümle yükselmeye devam ettiğini analizi yapıyor. Olası kâr satışlarında öncelikle takip edilebilecek destek noktasının 315 dolar çevresi olduğu, direnç olarak 325 dolar çevresinin öne çıktığını aktaran İş Yatırım; 315 dolar üzerinde yüksek hacmin devam etmesinin kısa vade için kâr satışları olsa bile pozitif trendin korunmasını destekleyebileceğini öngörüyor.

HEM YABANCI ORANI HEM GETİRİ POTANSİYELİ YÜKSEK ŞİRKETLER HANGİLERİ?

BİST’te son tablo böyleyken yatırımcılar için hisse seçiminde bazı rasyolar oldukça önem arz ediyor. Bu kapsamda İş Yatırım; BİST-100’de yabancı oranı ve getiri potansiyeli yüksek şirketleri araştırdı.

İş Yatırım’ın hesaplamasına göre, kurumun takip listesinde yer alan ve BİST-100’de işlem gören hisseler arasında hem yabancı oranı hem de getiri potansiyeli yüksek olan şirketler; Emlak GYO, Tofaş Oto, Şok Marketler, Enerjisa, TSKB, Yapı Kredi Bankası, Akbank ve TAV Havalimanları olarak sıralanıyor.

TABLO NASIL HAZIRLANDI?

İş Yatırım; bu sıralamayı, söz konusu hisselerde belirlediği hedef fiyatların 3 Mayıs’taki kapanışa göre sunduğu güncel ‘getiri potansiyeli’ne göre yaptı. Söz konusu hisselerin cari yabancı oranına da yani hissedeki yabancı takas payına da listede yer verdi. Buna göre; getiri potansiyeli en yüksek şirket yüzde 99,51 ile Emlak GYO olurken onu yüzde 55,88 ile Tofaş Oto ve yüzde 49,11 ile Şok Marketler takip ediyor.

Cari yabancı oranlarına baktığımızda ise listedeki 8 şirket arasında yabancı takas payı en yüksek olan şirketler yüzde 60’ın üzerinde yabancı payına sahip olan TAV Holding ve Akbank oldu. Yabancı takas payı; TAV Holding’te yüzde 66,82, Akbank’ta yüzde 61,76 seviyelerinde.





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