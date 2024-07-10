İş Yatırım'a göre BİST’te sektörüne göre iskontolu şirketlerden getiri potansiyeli en yüksek olan 9 hisse

Hisse senetlerine vergi endişesi ile geçen hafta 1 Temmuz Pazartesi yüzde 4’e yakın değer kaybeden Borsa İstanbul, ilerleyen günlerde kayıplarını fazlasıyla geri alarak geçen haftayı yeni zirvesine yakın seviyelerde, 10.852’den kapattı. Güçlü küresel konjonktür, pozitif sürpriz yapan enflasyon verisi ve tahvil piyasasındaki yükseliş Borsa İstanbul’u destekleyen ana unsurlar olarak sıralanıyor. Bu noktada; 5 Temmuz Cuma günü BİST’te yaşanan sektör içi ayrışmaların sertliğinin hisse seçiminin önemini daha da artırdığına dikkat çekiliyor.

“DEFANSİF HİSSELER GÜCÜNÜ KORUYOR”

Bu haftaya da pozitif bir seyirle başlayan BİST-100 Endeksi, dün kapanışını özellikle bankalar öncülüğünde 10.864 ile yaptı. İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen; “Gıda ve gıda perakendesi gibi defansif hisseler gücünü koruyor. Ancak genele yaygın bir yükseliş söz konusu değil” diyor.

Gürleyen; beyaz eşya, demir-çelik, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, otomotiv gibi büyümeye duyarlı döngüsel hisselerin geride kalmaya devam ettiğini kaydediyor.

Tacirler Yatırım analistleri; “Küresel risk iştahının kısmen olumlu olduğu ancak genel olarak yaz aylarında izlenen rehavetin piyasaları etki altına aldığı bir dönem geçiriyoruz” diyor.

Borsa İstanbul’da da bu dönemde hacimlerin gerilediğine, özellikle BİST-100 dışı hisselerde hacim azalışının daha belirgin olduğuna dikkat çeken Tacirler Yatırım analistleri; endeks bazında potansiyelin ve yakın vadeli ajandanın sınırlı olduğu bu dönemde BİST’te yatay bant hareketlerinin sürebileceğini öngörüyor.

CDS’LERDE GERİLEME SÜRÜYOR

Bugün dikkat çeken bir diğer gelişme ise Türkiye CDS primlerindeki gerileme. Türkiye beş yıl vadeli CDS primleri 257 baz puanla son 4,5 yılın en düşük seviyelerinde bulunuyor. Tacirler Yatırım analistleri; Fransa seçimlerinin ardından CDS’lerdeki gerilemenin yeniden belirginleşmesini bekliyor. Kurum; önümüzdeki dönemde 250 baz puan altında fiyatlamalar da görülebileceğini, bunun da özellikle BİST Bankacılık Endeksi’ni destekleyeceğini tahmin ediyor.

TAKİP EDİLECEK GÜNDEM BAŞLIKLARI

Önümüzdeki birkaç günde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’de katılacağı NATO zirvesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın katılması beklenen ve JP Morgan’ın İstanbul’da düzenleyeceği yatırımcı buluşmaları ile ABD enflasyon verileri izlenecek. Tacirler Yatırım analistleri’ne göre; piyasaları hareketlendirebilme potansiyeli bulunsa da bu ajanda başlıklarını bir beklenti oluşturarak pozisyon tercihlerinde bulunmak için yeterli görmüyor.

HEM SEKTÖRÜNE GÖRE İSKONTOLU HEM DE GETİRİ POTANSİYELİ SUNAN HİSSELER

Piyasalarda son durum böyleyken İş Yatırım; BİST’te kendi sektörüne göre iskontolu şirketlerden getiri potansiyeli en yüksek olan hisseleri araştırdı. İş Yatırım’ın hesaplamasına göre bu listede; Alarko Holding, Türk Hava Yolları (THY), Şok Marketler, Astor Enerji, Anadolu Efes, Koç Holding, Anadolu Grubu Holding, Oyak Çimento ve Aksigorta yer alıyor.

TABLO NASIL HAZIRLANDI?

İş Yatırım; bu sıralamayı, söz konusu şirket hisselerinin 5 Temmuz kapanışı itibarıyla sunduğu getiri potansiyeline göre yaptı. Burada getiri potansiyelinin İş Yatırım’ın bu hisselerde belirlediği güncel hedef fiyatlara göre hesaplandığı notunu da düşelim. Getiri potansiyeli yüksek olan bu hisseler, aynı zamanda kendi sektörlerine göre fiyat/kazanç (F/K) açısından yüksek iskontolu hisseler olarak da öne çıkıyor.

getiri potansiyeline göre yaptı. Burada getiri potansiyelinin İş Yatırım’ın bu hisselerde belirlediği güncel hedef fiyatlara göre hesaplandığı notunu da düşelim. Getiri potansiyeli yüksek olan bu hisseler, aynı zamanda kendi sektörlerine göre fiyat/kazanç (F/K) açısından yüksek iskontolu hisseler olarak da öne çıkıyor. Tabloya göre; getiri potansiyeli en yüksek hissenin yüzde 67,71 ile Alarko Holding olduğu görülüyor. Getiri potansiyeli sıralamasında Alarko’yu yüzde 57,47’lik getiri potansiyeliyle THY, yüzde 47,09’luk getiri potansiyeliyle Şok Marketler, yüzde 46,6’lık getiri potansiyeliyle Astor Enerji takip ediyor.

Sektörüne göre F/K hesaplanmasında en ucuz kalan hissenin ise yüzde -58,34’lük iskontoyla Anadolu Grubu Holding olduğu görülüyor. Anadolu Grubu Holding’i yüzde -46,72’lik F/K iskontosuyla THY, yüzde -36,55’lik F/K iskontosuyla Şok Marketler izliyor.



Söz konusu liste şöyle:





İş Yatırım’ın bu 9 şirkete ilişkin güncel hedef fiyat ve önerileri ise şöyle:

Alarko Holding: 182,47 TL - AL

Türk Hava Yolları (THY): 485 TL - AL

Şok Marketler: 90,32 TL - AL

Astor Enerji: 133,61 TL - AL

Anadolu Efes: 385,00 TL - AL

Koç Holding: 320,00 TL - AL

Anadolu Grubu Holding: 555,00 TL - AL

Oyak Çimento: 92,25 TL - AL

Aksigorta: 9,50 TL - AL

