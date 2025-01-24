İş Yatırım’ın 2025’te en yüksek temettü verimliliği beklediği 9 şirket

TCMB, dün gerçekleştirdiği yılın ilk PPK toplantısında piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini 250 baz puanlık indirimle YÜZDE 45 seviyesine çekti. Böylece bir hafta vadeli repo faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenen gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları yüzde 43,5 ve yüzde 46,5 oldu.

Çarşamba gününü 10.100 puanın üzerinde noktalayarak pozitif sinyaller veren BİST-100 Endeksi, dün yılın ilk PPK toplantısı öncesinde oldukça sakin bir görünüm sergileyerek ağırlıklı olarak 50 puanlık bir bant aralığında işlem gördü. Toplantı sonrasında ise özellikle bankacılık sektörü üzerinde artan baskıya karşın endeks günü yatay kapanışla bir kez daha 10.100 puanın üzerinde noktaladı. Endeks, bugün de 10.100 seviyelerinde hareket ediyor.

İŞ YATIRIM’IN TEMETTÜ BEKLENTİLERİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Piyasalarda güncel görünüm böyleyken 2024 yıl sonu bilançolarının gelmesine de az bir zaman kaldı. Yıl sonu bilançoları, şirketlerin temettü politikasının şekillenmesi noktasında oldukça önemli olduğundan yatırımcılar tarafından yine yakından takip edilecek. Yatırımcılar için hisse seçiminde oldukça önemli bir kriter olan temettüyle ilgili İş Yatırım, dikkat çekici bir tablo hazırladı ve takip listesinde güncellenen hedef fiyatlar ile 2025’te en yüksek temettü verimliliği beklediği şirketleri listeledi.

İş Yatırım’ın hesaplamasına göre bu listede; Ford Otosan, Tofaş Fabrika, Şok Marketler, Türk Traktör, Enerjisa, Aygaz, Akçansa, Anadolu Sigorta ve Alarko Holding yer alıyor.

TABLO NASIL HAZIRLANDI?

İş Yatırım; bu sıralamayı, söz konusu hisselere yönelik hesapladığı 2025 yılı tahmini temettü verimi oranına göre yaptı. İş Yatırım’ın hesaplamasına göre; kurumun takip ettiği hisseler arasında 2025 yılında temettü verimi açısından ilk sırada yüzde 10,27 ile Ford Otosan yer alıyor. Onu yüzde 9,99’lük temettü verimiyle Tofaş Oto, yüzde 9,56’lık temettü verimiyle Şok Marketler, yüzde 9,22’lik temettü verimiyle Türk Traktör takip ediyor.

Hisselerdeki getiri potansiyelinin ve temettü veriminin söz konusu hisselerin 17 Ocak’taki kapanış fiyatlarına göre hesaplandığı notunu da düşelim. Söz konusu liste şöyle:

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