Japonya piyasalarında neler oluyor? Nikkei’de düşüşler sürecek mi?

Yaklaşık 3 hafta önce, 11 Temmuz’da Japonya'da borsası Nikkei 225 Endeksi, 42.000 puanın üzerine çıkarak tarihi rekorunu tazelemişti. 18 Temmuz’dan itibaren 40.000 sınırının altına inen ve 26 Temmuz’da 37.454’ten kapanan Nikkei 225 Endeksi, 31 Temmuz’u ise 39.123 seviyesinden tamamlayarak yukarı yönlü bir eğilim içerisine girmişti. Ancak tarihler 1 Ağustos’u gösterdiğinde bu tablo hızlı bir şekilde tam tersine döndü.

1 Ağustos Perşembe, günlük bazda yüzde 2,62'lik düşüşle Asya-Pasifik piyasalarındaki kayıplara öncülük eden Nikkei 225 Endeksi’nde satışlar, 2 Ağustos’ta daha da hız kazandı. 2 Ağustos Cuma kapanışında günlük düşüşü yüzde 6’lara yaklaşan Nikkei 225 Endeksi, 36.000’in altına sarkarak şubat ayından bu yana en düşük seviyesini test etti. Borsada yaşanan bu hızlı satış hareketinin ardından dolar/Japon Yen’inin de 147,03 ile 2024 Mart’tan bu yana görülen en düşük seviyeye gerilediği görüldü.

İKİ UZMAN YORUMU

Peki, Japonya piyasalarında neler oluyor? Nikkei 225 Endeksi’nde yaşanan hızlı satışların arkasında yatan temel nedenler neler? bundan sonraki süreçte nasıl hareketler olabilir?

Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk ile InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan, Japon Borsası’nda yaşanan düşüşün nedenlerini ve önümüzdeki sürece dair öngörülerini ekonomist.com.tr okuyucuları için değerlendirdi.

“Nikkei Borsası’nda 34.000’e doğru bir hareket görebiliriz”

Rıdvan Baştürk/Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu



“GÜÇLÜ JPY-NEGATİF NIKKEI” Son iki yıldır dünya faiz artırım ve sıkılaşma sürecindeyken Japonya tarafında genişleme politikaları izlemiştik. Bu durum Japon Yen’inin (JPY) neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kaybetmesine yol açarken genişleme politikası ise Nikkei Borsası’nı rekor seviyelere götürmüştü. Fakat bu hafta Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faizi yüzde 0,10’dan yüzde 0,25’e çıkarması ve tahvil alım programını yarı yarıya düşürmesinin etkisiyle bu sefer JPY dünya genelinde değer kazanırken, Nikkei borsası ise sert düştü. Korelasyon gereği güçlü JPY, negatif Nikkei anlamına geliyor.

“DOLAR/JPY PARİTESİ 148.50 ALTINDA KALIRSA…” Nikkei Borsası, aynı zamanda teknik açıdan da çok kritik bir noktadan aşağı geldi. Haftalık grafiklerde ana direncimiz olan 42.500’den satışların gelmesi önemli bir nokta. Mevcut aşamada 34.000’e doğru bir hareket görebiliriz. Bu bölge altında ise satışlar derinleşebilir. Özellikle dolar/JPY paritesi 148.50 altında kalırsa Nikkei'deki baskının da artmasını bekleriz.

“Carry trade olanağı borsadan ziyade tahvile olan talebi artırdı”

Mehmet Bilal Bircan/InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü:

YÜZDE 5’İN ÜZERİNDE DÜŞÜŞ Japonya’nın Nikkei Endeksi, temmuz ayının ilk yarısında 42.400 üzerini test ederek, zirve seviyelerine ulaşmıştı. Aslında temmuz ayı başındaki bu yükselişin şirket kârlılıkları, kârlılığın devam edeceğine dair iyimser beklentiler, ekonomik büyümeye yönelik beklentilerin iyileşmesi ve artan risk iştahı gibi birçok nedeni vardı. Ancak devam eden süreçte Nikkei Endeksi’nin gerilemeye başladığını ve son işlem gününde ise yüzde 5’in üzerinde düşüş gösterdiğini izledik. Bir süredir küreseldeki havadan Asya borsalarının olumsuz etkilendiğini zaten takip ediliyordu, dolayısıyla bunun Nikkei üzerindeki de satışlara bir miktar etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.

BOJ’UN SIKILAŞTIRICI ADIMLARI Ancak Nikkei Endeksi’nin bu kadar sert düşüşünün arkasındaki asıl gerekçeler; hafta içerisinde BOJ’un faiz artırım kararı ve tahvil alımlarını azaltıcı yöndeki adımları oldu. BOJ’dan gelen adımlar sonrasında Yen değer kazanırken oluşan carry trade olanağıyla tahvil talebinin arttığı ve 10 yıllık Japonya devlet tahvili getirilerinin haziran ayı ortalarından bu yana en düşük seviyelerine gerilediği görüldü. Dolayısıyla son dönemde Nikkei Endeksi’nde yaşanan düşüşün hem BOJ’un sıkılaştırıcı adımlarının hem de bu adımlar paralelinde değer kazanan Yen’de ortaya çıkan carry trade imkanının borsadan ziyade tahvile olan talebi artırmış olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. ‘Devam eden süreçte ise toparlama görür müyüz’ sorusunun cevabının Japonya ekonomisine dair gelecek verilerle ve BOJ’un politika duruşuyla belirleneceğini düşünüyoruz.