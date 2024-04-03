Kafein’den yurtdışında büyüme atağı

Teknoloji yazılımı ve yönetimi hizmeti sunan Kafein Teknoloji, rotasını yurtdışına çevirdi. Kafein Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kalyoncu, ‘’Hollanda, İngiltere, ABD ve Ortadoğu’da yurtdışı ofisleri açacağız’’ diyor. Kalyoncu, yeni şirket satın almalarına da sıcak baktıklarını söylüyor.

Halka açık teknoloji şirketi Kafein Teknoloji, 800’den fazla çalışanı ile telekom, bankacılık, turizm, hizmet, perakende ve sigortacılık sektörlerinde lokal ve global müşterilere teknoloji yazılımı ve yönetimi alanındaki ihtiyaçlarına cevap veriyor.

2023 yılının üçüncü çeyreğini 536 milyon TL ciro ile kapayan şirket, her yıl ortalama yüzde 50 büyüyor. Şirket 2024 yılında da enflasyonun en az yüzde 10 üzerinde büyüme hedefliyor.

Şu anda Hollanda ve Portekiz’e hizmet ihracatı yaptıklarını söyleyen Kafein Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kalyoncu, orta ve uzun vadede Hollanda, İngiltere, Amerika ve Ortadoğu’da yurtdışı ofisleri açmayı planladıklarını belirtiyor.

2022’de, yüzde 51 bağlı ortaklıkları Karmasis Bilişim ile ileri teknoloji ürünleri ve deneyimini Azerbaycan pazarına taşıdıklarını ve ilk yurtdışı şirketini Karmasis Azerbaycan MMC’yi Bakü’de kurduklarını anlatan Kalyoncu, 2023 itibarıyla Türki Cumhuriyetler’den ilk siparişlerini almaya başladıklarını ifade ediyor.

Kalyoncu, bu gelişmelerle birlikte yurtdışı gelirlerinin ilerleyen dönemlerde ciroya daha fazla katkısı olmasını beklediklerini vurguluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.