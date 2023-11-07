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Kasım ayında temettü verecek şirketler (2023)

Borsa İstanbul'da kasım ve aralık ayında 22 şirket kâr payı dağıtacağını açıkladı.

07 Kasım 2023
Kasım ayında temettü verecek şirketler (2023)

Şirketlerin temettü takvimi, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Biz de 7 Kasım tarihi itibarıyla; kasım ve aralık aylarında 2022 yılı kârından temettü dağıtacağı kesinleşen hisseleri araştırdık. Buna göre; kasım ayında 10, aralık ayında 8 şirket olmak üzere yıl sonuna kadar toplam 18 şirket temettü ödemesi gerçekleştirecek. Bu 18 şirketten ikisi bedelsiz dağıtım yapacak. 

Ayrıca henüz temettü dağıtım tarihi belli olmasa da bu yıl sonuna kadar temettü ödemesi beklenen dört şirket de listede yer alıyor.

Söz konusu şirketlerin listesi ve temettü politikasının detaylarını tablomuzdan inceleyebilirsiniz. Tablomuzda temettü dağıtımına kalan gün sayısına göre sıraladığımız hisselerin hem brüt hem de hisse başına net temettü miktarları ve 7 Kasım itibarıyla hesaplanan brüt temettü verimleri yer alıyor. 
 

Şeker Yatırım tarafından hazırlanan listeye göre kâr paylarını hissedarlara dağıtacak şirketler ve temettü detayları şöyle: 


 

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