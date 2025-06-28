“KOBİ’ler için dijital ve sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz”

Begüm Arş Türk, AR-GE gücüyle geliştirdikleri yenilikçi çözüm kümesi ve Logo Esnek Ödeme Planı ile işletmelerin dijitalleşme adımlarını hızlandırdıklarının altını çiziyor.

Ekonomist Dergisi'nin Girişim Kobi Eki Haziran 2025 tarihli sayısından

Logo Yazılım, yerli iş yazılımı şirketi olarak 40 yılı aşkın süredir sektörün öncü şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Uçtan uca ürün ve hizmetleriyle mikro ölçekten kurumsal büyük yapılara kadar her sektörden işletmelerin sürdürülebilir başarısına destek olan şirket, verimlilik ve kârlılığı artıran iş yazılımları geliştiriyor. 1.500’den fazla çalışanı ve 1.000’i aşkın iş ortağıyla, 60’ın üzerinde ülkede müşterilerinin büyüme yolculuğuna eşlik ettiklerini söyleyen Logo Grup CMO’su Begüm Arş Türk, gelecek döneme ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuyor:

“İşletmelerin dijital dönüşümünü destekliyoruz”

“Günümüzde KOBİ’lerin rekabet avantajı kazanması için ihtiyaç duyduğu adaptasyon yeteneği ve verimlilik dijital dönüşümle mümkün hale geliyor.Bu noktada yazılım sektörü, ülke ekonomisinin dinamizmi ve dijital dönüşümünde katma değer yaratan stratejik bir sektör olarak öne çıkıyor. Bilgi teknolojilerinin bir maliyet merkezi olmaktan çıktığı; şirketlerin geleceğini şekillendiren, yeni gelir kaynağı yaratan ve şirketlerde stratejik konuma sahip olan bir modele dönüştüğü görülüyor.

Logo Yazılım olarak iş sürekliliğinin ve rekabet gücünün temeli olan yatırımlarımız ile müşterilerimizin dijital dönüşümünü destekliyor, çalışma biçimlerini de dönüştürerek iş dünyasının geleceğine yön veriyoruz. İşletmelerin tüm süreçlerini uçtan uca yönetmesini sağlıyor, verimlilik ve çeviklik kazandırarak operasyonel olarak güçlendiriyoruz. Sunduğumuz çözümlerle yerelde ekonominin büyümesini sağlarken küresel pazarlarda rekabet avantajı sunuyoruz. Aynı zamanda çevresel etkilerin en aza indirilmesine ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulmasına zemin hazırlıyoruz.”

“Geniş bir çözüm kümemiz var”

“Ürün ve hizmetlerimizi; ülkemizin yerel dinamiklerini, işletmelerin operasyonel ve finansal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak en güncel mevzuatlara uygun bir şekilde tasarlayıp pazara sunuyoruz. Böylece müşterilerimizin bütçelerinde dijitalleşme için ayırdıkları payı iş süreçleri için en verimli şekilde kullanmalarını sağlıyoruz.

Müşterilerimize kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümlerinin yanı sıra muhasebe, ön muhasebe, bordro ve insan kaynakları yönetimi, iş analitiği, müşteri ilişkileri yönetimi, depo yönetimi sistemleri, saha satış yönetimi, iş akış yönetimi, doküman yönetimi, hazine yönetimi, B2B yönetimi, perakende, e-Dönüşüm ve fintek çözümleri gibi çok sayıda ürün ve hizmet sunuyoruz. Dijital dönüşüm danışmanlığı ve özel proje yönetimi de sağladığımız hizmetler arasında bulunuyor.”

“KOBİ’lerin dijitalleşmesi Türkiye’nin dijitalleşmesi demek”

“Ülkemizdeki toplam girişim sayısının yaklaşık yüzde 99,7’sini oluşturan KOBİ’ler, Türkiye ekonomisinin bel kemiği konumunda. Bu yüzden KOBİ’lerin dijitalleşmesi, Türkiye’nin dijitalleşmesi demek. Ticari dinamikler ve dijitalleşme trendleri tüm dünyayla beraber Türkiye’de de hızla değiştiğinden KOBİ’lerin dijitalleşmede geri kalmaması ve değişime, adaptasyona her zaman hazır halde bulunması gerekiyor.

Son yıllarda ülkemizdeki işletmelerin teknoloji çözümlerini kullanma oranı hızlı bir artış gösterdi. Türkiye’deki büyük ölçekli firmalarda ERP kullanımı 2015-2023 döneminde yüzde 60’tan yüzde 77,5’e yükselirken, Avrupa Birliği (AB) ortalamasına yakınsadığını görüyoruz. KOBİ’lerde ise bu oran aynı dönemde yüzde 18,8’den yüzde 28,4’e çıktı. KOBİ ölçeğinde ERP kullanım oranının AB ülkelerinde yüzde 42 olması, ülkemizde bu alanda önemli bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor.”

Kültürel ve ikiz dönüşüm

“Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi olarak, çözümlerimiz ve danışmanlık hizmetlerimizle KOBİ’ler için dijital ve sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz. KOBİ’ler için dijital dönüşüm, yalnızca teknoloji yatırımı yapmanın ötesinde bir kültürel dönüşüm yolculuğu olarak ele alınmalı. Şirketin en üst kademesinden başlayarak tüm çalışanlarda dijital dönüşüm farkındalığı geliştirilmeli. Veriye dayalı kararların ve hızlı adaptasyonun öneminin farkında olan ve bu yönde gelişmek için yatırımlar yapan KOBİ’ler rakiplerinden sıyrılıyor. Bir diğer önemli dönüşüm boyutu ise dijitalleşme ile sürdürülebilirliği birleştirerek çevresel ve ekonomik faydalar sağlayan bir model olan ikiz dönüşüm. Bu konuda, iş süreçlerinin verimini artıran bulut teknolojilerinin daha sık kullanılması, büyük faydalar sağlıyor. Biz de Logo Yazılım olarak çözümlerimizle kazandırdığımız optimizasyon yetenekleriyle; maliyetleri, kâğıt israfını, atıkları ve enerji tüketimini azaltıyoruz.”

“KOBİ’leri dijitalleştirirken gider yönetimini de gözetiyoruz”

“Dijitalleşme, KOBİ’lere operasyonel verimlilikten müşteri memnuniyetini yükseltmeye kadar pek çok avantaj sunuyor. Ancak bu sürecin başlaması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için maliyetler açısından KOBİ’ler için erişilebilir olması, gider yönetiminde kolaylık sağlanması da büyük önem taşıyor.

Logo Yazılım olarak bu noktada KOBİ’lerin dijitalleşme adımlarını hızlandırmak için abonelik sistemine dayalı Logo Esnek Ödeme Planı geliştirdik. Aynı çözümü farklı ödeme koşullarıyla satın alma imkânı sağlayarak tekliflerimizi farklı müşteri segmentlerine uygun hale getirdik. Müşterilerimiz böylece ihtiyacı olan ürünü rahat ödeme seçenekleriyle kullanabiliyor.”

“AR-GE gücümüzle KOBİ’lerin yanındayız”

“Dönüşen müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve yenilikçi çözümler sunmak amacıyla AR-GE çalışmalarımızı işimizin merkezine koyuyoruz. Yerli yazılım geliştirme kapasitemizle bu alanda yaptığımız yatırımlar, sektördeki uzun yıllardır devam eden liderliğimiz için de kilit bir rol oynuyor. İnovasyon odaklı yaklaşımız ve AR-GE gücümüz, aynı zamanda sektöre yön vererek yeni standartların ve teknolojik yeniliklerin öncüsü olmamızı sağlıyor.

Türkiye’nin en fazla AR-GE yatırımı yapan yazılım şirketi olarak, son dönemde bulut bilişim, yapay zekâ, büyük veri, blok zincir ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerle geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerimizle işletmeleri dönüştürmeye devam ediyoruz. Anında kullanıma alınabilen bulut servisleri, maliyet avantajı sayesinde herhangi bir sistem veya kurulum yatırımı gerektirmiyor; ‘kullandığın kadar öde’ gibi sistemlerle KOBİ’lerin dijitalleşme maliyetlerini azaltıyor.”

“Bulut çözüm portföyümüzü genişletiyoruz”

“Bulut teknolojisi, iş yazılımlarını da tek seferlik yatırım yapılacak bir programdan, sürekli hizmet gerektiren bir ihtiyaç haline dönüştürdü. Biz de servisleşme stratejimiz çerçevesinde bulut çözüm portföyümüzü genişletiyoruz. Logo Bulut ERP, KOBİ’lerin hayatını kolaylaştıran birçok hizmetimiz arasında yer alıyor. Hızla kullanıma alınabilen bu servisimiz, maliyet avantajı sayesinde herhangi bir sistem veya kurulum yatırımı gerektirmiyor. Bulutta çalışan servisimizin sunucu ve güvenlik maliyetleri Logo Yazılım tarafından karşılanıyor. Bulut bilişim altyapısı sayesinde, ERP sistemi, sürekli güncel kalıyor. Her paket ihtiyaca göre ek fonksiyonlarla zenginleştirilebiliyor, kullanıcı sayısı da ihtiyaç doğrultusunda belirlenebiliyor, insan kaynaklı hataların önüne geçiliyor. Servis, şirketlerin performans ihtiyacına göre uyumlanabiliyor. Logo Bulut ERP servisinde veriler büyük güvenlik önlemleriyle korunuyor; kötü niyetli girişimlere karşı üstün bir veri güvenliği sağlanıyor. KOBİ’ler dahil her ölçekteki işletmenin iş süreçlerinde birçok avantaj sağlıyor.

Öte yandan Büyük veri analitiği yetenekleri sayesinde şirketlerin daha doğru kararlar alması, iş süreçlerini otomatize ederek zaman ve maliyet tasarrufu sunması, özelleştirilmiş müşteri deneyimlerini desteklemesi gibi kritik faydaları nedeniyle yapay zekâ, sistemlerimize ve çözümlerimize daha fazla entegre oluyor. En yenilikçi teknolojilerle donatılmış çözümlerimizi KOBİ’lerin kullanımına sunuyor, dönüşüm yolculuklarında hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyoruz.”

“Müşteri deneyimi dijitalleşmenin sürdürülebilirliği için önemli”

“ODAĞIMIZDA MÜŞTERİLERİMİZ VAR” KOBİ’lerin dijitalleşme kararı almalarının ardından, bu dönüşümün sürdürülebilirliği ve başarısı için müşteri deneyimi kritik bir rol oynuyor. Dijital çözümlerin etkin kullanımı kadar, bu çözümlerle müşteri memnuniyetini artırmak da sürecin başarıya ulaşmasında belirleyici bir faktör. 40 yılı aşkın bir geçmişe sahip sektör lideri bir şirket olarak başarımız, tüm faaliyetlerimizin odağına müşterilerimizi almamızdan geçiyor.

KOBİ’lerin dijitalleşme kararı almalarının ardından, bu dönüşümün sürdürülebilirliği ve başarısı için müşteri deneyimi kritik bir rol oynuyor. Dijital çözümlerin etkin kullanımı kadar, bu çözümlerle müşteri memnuniyetini artırmak da sürecin başarıya ulaşmasında belirleyici bir faktör. 40 yılı aşkın bir geçmişe sahip sektör lideri bir şirket olarak başarımız, tüm faaliyetlerimizin odağına müşterilerimizi almamızdan geçiyor. “İHTİYAÇLARA GÖRE ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ” Farklı alanlardan müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre çözümler sunmak ana stratejimizi oluşturuyor. Bu stratejinin temelini, her temas noktasında memnuniyeti ölçmek ve bu skorları tüm organizasyonun anlık takip edebileceği bir yapıya dönüştürmek oluşturuyor. Farklı kanallardan müşterilerimize ulaşıp onların geri bildirimlerini alıyoruz. Logo Yazılım olarak en önemli temas noktamız ürünler. Ürün içi anketlerden elde ettiğimiz içgörüleri hızlıca ürün geliştirme ekiplerimiz ile değerlendirip geliştirme takvimlerimize ekliyoruz.