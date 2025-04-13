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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Konya’da 400 milyon TL’lik tesis kuruyor

Geri dönüşüm ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren Saytek, geçen yıl 1,5 milyar TL ciroya ulaştı. Şirket, Konya’da 400 milyon TL’lik yeni üretim tesisini ve GES yatırımını devreye alacak.

13 Nisan 2025 | 12:28
Konya’da 400 milyon TL’lik tesis kuruyor

Saytek Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım, "Tesis ya da şirketleri tüm faaliyetleri ile satın alma girişimlerimiz olacak" diyor.

Temelleri 2001 yılında Özer Yıldırım tarafından atılan Saytek Medikal ve Plastik Sanayi, geri dönüşüm ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Geri dönüşüm sektöründe, Düzce Gümüşova OSB’deki geri dönüşüm üretim tesisinde atık plastiklerden rPET (Recycled Poly Etilen Tereftalat), rPE (Recycled Poly Etilen) ve rPP (Recycled Poly Propilen) gibi geri dönüştürülmüş plastik ürünler üreten şirket, sağlık sektöründe ise omurga hastalıkları, beyin cerrahisi, ortopedi ve travma hastalıklarının tedavisinde kullanılan implant, vida, protez ve plakları Orijinal Ürün Üreticisi (OEM) olarak ürettiriyor. Şirket ayrıca, kamu ve özel hastanelere doğrudan satışın yanı sıra bayiler aracılığıyla da söz konusu ürünlerin satışını gerçekleştiriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
BİM, Emlak Konut, Ereğli, Ford... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Türk Traktör bilanço tarihi belli oldu
Yatırım araçlarında haftanın şampiyonu
Doğan Holding'te temettü kararı kesinleşti
Dün 2 şirket temettü teklifini duyurdu
Katmerciler (KATMR) bedelli tarihi belli oldu
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için emir paketi tedbiri
Beşiktaş'tan bedelli açıklaması
BİST-100’de yön beklentileri değişti mi? 5 uzman yorumladı
SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
Fenerbahçe Kulübü’nden hisse satışı açıklaması
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Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
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