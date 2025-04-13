Konya’da 400 milyon TL’lik tesis kuruyor

Saytek Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım, "Tesis ya da şirketleri tüm faaliyetleri ile satın alma girişimlerimiz olacak" diyor.

Temelleri 2001 yılında Özer Yıldırım tarafından atılan Saytek Medikal ve Plastik Sanayi, geri dönüşüm ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Geri dönüşüm sektöründe, Düzce Gümüşova OSB’deki geri dönüşüm üretim tesisinde atık plastiklerden rPET (Recycled Poly Etilen Tereftalat), rPE (Recycled Poly Etilen) ve rPP (Recycled Poly Propilen) gibi geri dönüştürülmüş plastik ürünler üreten şirket, sağlık sektöründe ise omurga hastalıkları, beyin cerrahisi, ortopedi ve travma hastalıklarının tedavisinde kullanılan implant, vida, protez ve plakları Orijinal Ürün Üreticisi (OEM) olarak ürettiriyor. Şirket ayrıca, kamu ve özel hastanelere doğrudan satışın yanı sıra bayiler aracılığıyla da söz konusu ürünlerin satışını gerçekleştiriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında