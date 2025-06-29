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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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Kurumsalda büyüyerek ciroyu beşe katlayacak

Bireysel siber güvenlik pazarında yüzde 50 paya ulaşan Kaspersky Türkiye, gözünü kurumsal pazara dikti. Türkiye’nin en yüksek yatırımı alan üçüncü ülke olduğunu söyleyen Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, “2028’e kadar ciromuzu beşe katlayacağız" diyor.

29 Haziran 2025 | 01:50
Kurumsalda büyüyerek ciroyu beşe katlayacak

Hızlı dijital dönüşüm, genişleyen saldırı yüzeyleri ve değişen siber güvenlik olgunluk seviyeleri nedeniyle siber tehditler artık tüm dünyada daha fazla kişi ve kurumu etkiliyor. Bu yıl Tayland’ın Phuket şehrinde 10’uncusu düzenlenen Cyber Security Weekend - META 2025 Konferansı’nda, Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi uzmanları, Ortadoğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde şekillenen siber tehdit dinamiklerine dair güncel trendleri ve gelecek projeksiyonlarını paylaştı. 

2025’in ilk çeyreğinde, daha genel bir düzeyde web kaynaklı olaylardan (çevrimiçi tehditlerden) etkilenen kullanıcı sayısının en yüksek olduğu ülke yüzde 26,1 oran ile Türkiye oldu. Türkiye’yi Kenya, Katar, Nijerya ve Güney Afrika takip etti. Türkiye’nin yüksek teknoloji kullanımı nedeniyle siber suçlular için cazip bir hedef olduğu belirtiliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Gözde Yeniova
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Kardemir, 2 stratejik yatırımını duyurdu
Anadolu Efes, Sabancı, Aselsan... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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Pazartesi 1 bedelli, 1 temettü var
Fenerbahçe bedelli tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket
SPK'dan açığa satışta yeni karar
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
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Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
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