Kurumsalda büyüyerek ciroyu beşe katlayacak

Hızlı dijital dönüşüm, genişleyen saldırı yüzeyleri ve değişen siber güvenlik olgunluk seviyeleri nedeniyle siber tehditler artık tüm dünyada daha fazla kişi ve kurumu etkiliyor. Bu yıl Tayland’ın Phuket şehrinde 10’uncusu düzenlenen Cyber Security Weekend - META 2025 Konferansı’nda, Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi uzmanları, Ortadoğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde şekillenen siber tehdit dinamiklerine dair güncel trendleri ve gelecek projeksiyonlarını paylaştı.

2025’in ilk çeyreğinde, daha genel bir düzeyde web kaynaklı olaylardan (çevrimiçi tehditlerden) etkilenen kullanıcı sayısının en yüksek olduğu ülke yüzde 26,1 oran ile Türkiye oldu. Türkiye’yi Kenya, Katar, Nijerya ve Güney Afrika takip etti. Türkiye’nin yüksek teknoloji kullanımı nedeniyle siber suçlular için cazip bir hedef olduğu belirtiliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.