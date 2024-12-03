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Portföy yönetim sektörü köklü bir değişim geçiriyor

Gelişmekte olan piyasalarda doğru varlık dağılımı kararları, uzun vadeli portföylerde önemli farklar yaratabiliyor.

03 Aralık 2024 | 08:55
Portföy yönetim sektörü köklü bir değişim geçiriyor

Türkiye’de de hisse piyasalarının, döviz kurlarının ve enflasyonun dalgalı bir seyir izlemesi, portföy yönetimi şirketlerine oldukça büyük sorumluluklar yüklüyor. Bu kapsamda 2024 yılı da sermaye piyasalarında büyük bir değişimin yaşandığı ve yatırımcıların stratejilerini yeniden şekillendirdiği bir dönemi işaret ediyor.

Küresel portföy yönetimi pazarının 120 trilyon doları aştığı bu süreçte, Türkiye portföy yönetimi sektörünün yönettiği toplam varlıklar da 2024 Eylül sonu itibarıyla 6 trilyon TL’ye yaklaştı ve böylece dört yılda yüzde 1600’e yakın bir büyüme kaydetti. Bu durum yatırımcı ilgisinin ne kadar yüksek olduğunun da en güçlü ispatı.

Türkiye’de portföy yönetim sektörü, son yıllarda yaşanan hem yerel hem de küresel gelişmelerin etkisiyle önemli bir büyüme ve dönüşüm sürecinin içinde bulunuyor. Yatırımcı sayısının artması, finansal ürün çeşitliliğinin zenginleşmesi ve dijitalleşmenin sektöre entegrasyonu; sektörü daha erişilebilir ve dinamik bir hale getirdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Doğanlar Mobilya'nın (DGNMO) Düzce GES yatırımı devreye alındı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Görevi boyunca hisseler yüzde 61 düştü, teknoloji devinin CEO'su emekli oldu
2 Aralık borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu (2 Aralık)
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