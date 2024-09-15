“Portföylerde TL yatırım araçlarına yer verilmeli”

Yüksek enflasyonun düşürülmesi yolunda atılan adımlar piyasalar tarafından takip edilirken, yakın zamanda açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ile kredi kuruluşlarının not ar tışları bir nebze olumlu hava yaratıyor. Faiz indiriminde sıkış duruş korunurken, son çeyrekte FED ile birlikte Türkiye’de de faiz indirim sürecine girilebileceği konuşuluyor. Ancak enflasyondaki yavaşlama sağlanmadan bunun yapılması, piyasalar açısından risk olarak algılanıyor.

Bu dönemde yatırım kararı almak kritik önemde. Önümüzde yıl sonuna kadar olan üç aylık süreçte piyasaların seyrinin ne olacağı, takip edilmesi gereken gelişmeleri ve yatırım önerilerini Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Atilla Esen ile konuştuk. Esen’in sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle... Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

