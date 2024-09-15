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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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“Portföylerde TL yatırım araçlarına yer verilmeli”

Yıl sonuna kadar TL bazlı enstrümanları öneren Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Atilla Esen, borsadaki düşüş fırsatında hisse ağırlığının artırılabileceğini söylüyor. Esen, olası faiz indirim süreci için ise “Para girişi açısından destekleyici olacak’’ diyor.

15 Eylül 2024 | 09:57
“Portföylerde TL yatırım araçlarına yer verilmeli”

Yüksek enflasyonun düşürülmesi yolunda atılan adımlar piyasalar tarafından takip edilirken, yakın zamanda açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ile kredi kuruluşlarının not ar tışları bir nebze olumlu hava yaratıyor. Faiz indiriminde sıkış duruş korunurken, son çeyrekte FED ile birlikte Türkiye’de de faiz indirim sürecine girilebileceği konuşuluyor. Ancak enflasyondaki yavaşlama sağlanmadan bunun yapılması, piyasalar açısından risk olarak algılanıyor. 
Bu dönemde yatırım kararı almak kritik önemde. Önümüzde yıl sonuna kadar olan üç aylık süreçte piyasaların seyrinin ne olacağı, takip edilmesi gereken gelişmeleri ve yatırım önerilerini Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Atilla Esen ile konuştuk. Esen’in sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle... Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
 

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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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Gözler Fed'in faiz kararında: Beklenti ne yönde?
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.09.2024)
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 4 şirket
Borsada pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırım yapacak (16 Eylül)
Borsada dün bir şirketten temettü dağıtma kararı geldi (13 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 3000
Galatasaray'dan KAP'a transfer bildirimi
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