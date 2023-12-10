“Sasa, Erdemoğlu Holding’in amiral gemisi”

2015’te Erdemoğlu Holding bünyesine katılan Sasa Polyester, “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmamızda üçüncü sırada yer aldı. Bu yıl 1 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, “Sasa, holdingin amiral gemisi” diyor.

Ekonomist Dergisi olarak bu yıl 20’ncisini hazırladığımız ‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ araştırmamızın sonuçlarına göre Erdemoğlu Holding bünyesindeki Sasa Polyester, 2022 yılı verilerine göre Anadolu’nun en büyük üçüncü şirketi oldu.

Adana merkezli Sasa Polyester, otomasyon, modernizasyon ve entegrasyona yönelik yatırımları ile büyümesini sürdürüyor. Sasa’nın gruplarının polyester yatırımı yapma kararı doğrultusunda 2015’te Sabancı Holding’den satın alınarak holdinglerine dahil edildiğini söyleyen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, “O dönemde üretim kapasitesi yıllık 350 bin tondu. Hızla yatırıma başladık. 2019’da yıllık 350 bin ton kapasiteli elyaf üretim tesisimizi devreye alarak yıllık kapasitemizi 700 bin tona çıkardık. 2020’de ise yıllık 350 bin ton kapasiteli poy ve textürize iplik işletmemiz ile yıllık 330 bin ton kapasiteli polyester chips işletmelerimiz devreye alındı. Yapılan bu yatırımlar ile bugün itibarıyla yaklaşık yıllık 1,4 milyon ton kapasiteye ulaşmış olduk” diye anlatıyor.

“Bu yıl tamamlanan ve devam eden yatırımlar kapsamında yaklaşık 1 milyar dolarlık harcama gerçekleştirdik” diye konuşan Erdemoğlu, sorularımızı yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.