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Savunmaya 2,5 milyar TL yatırım yapacağız

Hülya Gedik, ihracat ve ardından üretime dönük yurtdışı yatırımlarla global bir şirket olma hedefiyle çalıştıklarını söylüyor.

04 Şubat 2024
Savunmaya 2,5 milyar TL yatırım yapacağız

Kaynak, döküm ve vana sanayiinde faaliyet gösteren Gedik Holding, savunma sanayiine tedarik sağlayacak bir yatırımı gündemine aldı. Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, 2,5 milyar TL tutarındaki yatırım için çalışmalara başladıklarını söylüyor.

Döküm, vana ve kaynak alanlarında üretim yapan Gedik Holding, sanayide 60 yılı geride bırakırken yeni bir alana daha giriyor.  Mevcut üretimini savunma sektöründe hizmet verecek noktaya taşımak üzere yeni bir yatırımı gündeme aldıklarını söyleyen Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, bu yıl ilk adımı atmayı planladıklarını aktarıyor. 

Grubun savunma sanayine yönelik girişimi için Ankara’daki temasların sonucuna göre bir yol haritasıyla ilerleyeceklerini aktaran Hülya Gedik, bu yatırımın 2,5 milyar TL tutarında olacağını kaydediyor.  İkinci jenerasyon olarak grubun yurtdışı adımlarını atan Hülya Gedik, ihracat ve ardından üretime dönük yurtdışı yatırımlarla global bir şirket olma hedefiyle çalıştıklarını söylüyor. Hülya Gedik ile grubun yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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