Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için promosyon rakamı belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü, personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin 2025-2028 dönemini kapsayan banka promosyon ihalesinin tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, Türkiye İş Bankası’nın 100 bin liralık teklifinin kabul edildiği belirtildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için promosyon rakamı belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 21 Ekim’de gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifleri veren Türkiye Vakıflar Bankası’nın 90 bin lira, Türkiye İş Bankası’nın ise 88 bin 500 liralık tekliflerini güncellemelerinin istendiği bildirildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Emniyet Genel Müdürü ve ihale komisyonu üyelerini kabulünde, her iki bankanın da aranarak yeniden değerlendirme yapmalarını istediği aktarıldı.

Türkiye İş Bankası teklifini yükseltti

Türkiye Vakıflar Bankasının teklifinde değişiklik yapmadığı, Türkiye İş Bankasının ise teklifini 100 bin liraya yükselttiği bilgisine yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankasının teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle." ifadelerini kullandı.

