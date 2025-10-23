Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR), 01 Ocak – 30 Eylül 2025 dönemine ait dokuz aylık finansal sonuçlarını 31 Ekim 2025’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlamayı planladığını bildirdi. Açıklamaya göre, kamuoyuyla paylaşılacak veriler arasında konsolide ve konsolide olmayan tablolar, açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporları yer alacak.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

