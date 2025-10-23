ARA
DOLAR
41,98
0,02%
DOLAR
EURO
48,85
0,63%
EURO
GRAM ALTIN
5570,97
0,72%
GRAM ALTIN
BIST 100
10608,26
0,54%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İş Bankası 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR), 2025 yılı 9 aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarını 31 Ekim 2025 tarihinde kamuya açıklayacağını duyurdu.


Son Güncellenme:
İş Bankası 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR), 01 Ocak – 30 Eylül 2025 dönemine ait dokuz aylık finansal sonuçlarını 31 Ekim 2025’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlamayı planladığını bildirdi. Açıklamaya göre, kamuoyuyla paylaşılacak veriler arasında konsolide ve konsolide olmayan tablolar, açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporları yer alacak.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Bankamızın 01.01.2025 - 30.09.2025 dönemine ilişkin dokuz aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporlarının 31.10.2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL