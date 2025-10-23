Garanti BBVA ve Be Node’tan yeni araştırma

Garanti BBVA’nın, Be Node (Başlangıç Noktası) ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğiyle yürüttüğü “Türkiye’de Gençler İçin Finansal Teknolojinin Rolü” araştırması, Türkiye’de gençlerin finansal alışkanlıklarını ve dijital finans teknolojilerine bakışını ortaya koydu. Faruk Eczacıbaşı liderliğinde yürütülen Be Node Research projesi; sivil toplum, akademi ve özel sektörü bir araya getirerek yurtdışında ve Türkiye’de görev yapan akademisyenlerin ortak katkısıyla hayata geçirildi.

Proje, beyin göçünün olumsuz etkilerini tersine çevirmeyi ve bilgi üretimini uluslararası iş birliğiyle desteklemeyi hedefliyor.

Gençlerin finansal erişimi yüksek, aktif katılım sınırlı

Araştırmadan çıkan sonuçlara göre gençlerin %95’i banka hesabına sahip olmasına rağmen, tasarruf ve yatırımlar söz konusu olduğunda sınırlı kalıyor ve yalnızca yarısı hesaplarını düzenli kullanıyor. Tasarruf oranı %16, yatırım hesabı sahipliği ise %33 seviyesinde. Bu tablo, gençlerin finansal sisteme erişiminin güçlü, ancak finansal farkındalığının gelişmeye açık olduğunu gösteriyor.

Teknoloji, gençlerin bankacılık tercihini belirliyor

Gençlerin %71’i teknolojisi güçlü, kolay erişilebilir bankaları, %80’i ücretsiz para transferi, %59’u düşük işlem ücreti sunan kurumları tercih ediyor. Mobil bankacılık, açık ara en çok kullanılan kanal olarak öne çıkıyor. Gençlerin %84’ü genç bankacılık işlemlerini cep telefonundan gerçekleştiriyor.

Garanti BBVA, gençlerin eğilimleri ve tercihleri sebebiyle, bankanın mobil uygulaması içerisinde gençlere sunduğu ayrıcalıklar için özel bir alan oluşturuldu. Burada sadece bankacılık hizmetleri değil; kültür-sanat, kariyer ve eğitim alanında pek çok fırsatlar sunuluyor. Yine gençlerin sıklıkla tercih ettikleri markalarla işbirlikleri sayesinde indirim fırsatları da bulunuyor. Ayrıca gençler için ücretsiz para transferi bir tercih sebebi olduğundan, ilk kez Garanti BBVA Genç Dünyası’na katılanlara 6 ay boyunca para transferlerinde ücret alınmıyor.

Fintek kullanımında hızlı artış, güvenlik hâlâ öncelik

Mobil ödemeler yoluyla fintek kullanımı 2014’te %3 iken 2021’de %49’a yükseldi. Ancak gençlerin üçte biri siber güvenlik ve gizlilik konusunda temkinli. Fintek’in sunduğu kolaylıklar arasında hesap yönetiminde pratiklik (%58) ve finansal özgüven kazandırma (%46) öne çıkıyor.

Ceren Acer Kezik: “Gençler teknolojiyi biliyor ama finansal farkındalıkta hâlâ gelişime açık”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, araştırmayla ilgili şunları söyledi:

“Garanti BBVA olarak gençlerle kurduğumuz bağın merkezinde her zaman empati, anlayış ve birlikte ilerleme var. Bu araştırma, gençlerin teknolojiye erişim ve dijital alışkanlıklar açısından son derece güçlü olduklarını; ancak bu erişimin anlamlı bir katılıma dönüşmesi için daha fazla destek ve finansal farkındalığa ihtiyaç duyduklarını açıkça ortaya koyuyor. Gençlerin finansal yolculuklarının her adımında rehber olmayı, ihtiyaçlarını sezgisel biçimde anlamayı ve hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunmayı hedefliyoruz. Araştırma, gençlerin dijital kanallara güven duyduğunu açıkça gösteriyor. Biz de bu güveni destekleyen çözümler geliştiriyoruz. Onlara yönelik çalışmalarımızı “geleceğe yön veren, değer katan finansal deneyim” anlayışıyla sürdürüyoruz. Finansal okuryazarlığı artırmak, gençlerin dijital araçlarla güven içinde ilerlemesini sağlamak ve finansal özgüvenlerini desteklemek en önemli önceliklerimiz arasında. Fintek ekosistemine verdiğimiz destekle gençlerin dijital finans dünyasında daha özgüvenli hareket etmelerini sağlıyoruz; tıpkı araştırmada belirtildiği gibi, finteklerin finansal özgüven kazandırdığı bir dönemde biz de bu sürecin parçası olmayı sürdürüyoruz. Amacımız, gençlerin yalnızca bugünün değil, geleceğin finansal dünyasında da güçlü bireyler olarak yer almalarını sağlamak. Onları dinliyor, ihtiyaçlarını anlıyor ve hayatlarını kolaylaştıran çözümler geliştiriyoruz.”