Ayvalık'ta 18 bin ton üretiliyor, ama piyasalarda 100 bin ton var

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, zeytinyağında taklit ve tağşişin önüne geçmek için yoğun bir çaba harcadıklarını ifade ederek "Taklit tağşiş, bir ürünün değerini kaybettiren, o bölgeye zarar veren, bilhassa üreticisine zarar veren çok büyük bir kötülüktür. Bununla ilgili Ayvalık üzerinde konuştuğum zaman, Ayvalık bölgemizde biliyorsunuz bir coğrafi işareti söz konusu, bir marka değeri var. Bu marka değerinden dolayı tüketiciye vermiş olduğu bir güven var. Taklit tağşiş ve sahtecilik işte bu bölgenin bütün emeklerini, ortadan kaldırır ve bölgedeki hem ürüne zarar verir hem de buradaki üreticileri zor durumda bırakır. Ayvalık bölgesinde, Ayvalık tipi zeytin ağacından yapılan özellikle bir zeytinyağımız var. Bu da yaklaşık olarak bizim bölgemizde 16-18 bin ton civarında bir üretim söz konusu oluyor. Biliyorsunuz Balıkesir bölgesinde yaklaşık olarak var yıllarında 40-45 bin tonun üzerinde zeytinyağı üretimimiz var. Bizim bölgemizde de 16-18 bin ton civarında zeytinyağı üretimimiz var. Ama sosyal medya, e ticaret siteleri üzerinden satışlar, farklı bölgelerdeki satışlara baktığımız zaman Ülkemizde satılan zeytinyağının yaklaşık olarak %60-65'i Ayvalık zeytinyağı ibaresiyle satışa çıkıyor. Bu da bizim kentimize çok büyük zarar veriyor. Öncelikle burada tüketiciye de zarar veriyor, üreticiye de zarar veriyor" dedi.