Seçim portföyünde hisse ve altın öne çıkıyor

Seçim süreci için portföylerde ağırlık; hisseye ve bankacılık krizi nedeniyle FED’in faiz artırım politikasını yumuşatacağı beklentisiyle yükselişe geçen altına veriliyor.

Riskin mevduat ve kur korumalı mevduat ile dengelenebileceği de kaydediliyor. ABD bankalarında yaşanan iflas açıklamaları, tüm dünyadaki finans piyasalarını etkiledi.

ABD’nin en büyük kripto odaklı bankası haline gelen ve 14 milyar dolarlık mevduata sahip olan Silvergate Bank’ın operasyonlarını durdurması, küresel piyasalarda finansal krizi beraberinde getirdi.

FED’in agresif faiz artışlarının yanı sıra FTX’in Kasım 2022’de yaşadığı çöküşün bankada önemli bir hasara neden olduğu kaydediliyor.

Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) raporuna göre; Silvergate Bank 2020’den beri ABD’de iflas eden ilk banka oldu.

Bu olayın ardından Silicon Valley Bank da (SVB) 2,25 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştireceğini duyurdu ve tahvil portföyünde 1,8 milyar dolar zarar açıkladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.