Sigorta şirketleri hangi yollarla büyüyebilir?

İnovasyon yatırımlarını katma değerli hizmetlere ve güvenlik açıklarına doğru yönlendirmenin, sigorta şirketlerini önümüzdeki dönemde daha ileriye taşıyacağı öngörülüyor.

Ekonomist’in 27 Nisan-10 Mayıs 2025 tarihli sayısından

Rapora göre, küresel çapta siber saldırılardan kaynaklanan kayıpların yüzde 99’unun ve doğal afetlerden kaynaklanan kayıpların ise yüzde 60’ının sigortasız olduğu, siber riskler ve iklim tehditlerine karşı korumadaki eksikliklerin yanı sıra emeklilik birikimlerindeki açıklar da sigorta sektörüne önemli sorumluluklar yüklüyor. Bununla birlikte; sigorta şirketlerinin iş modellerini, tamamen modern teknolojiyle ve daha zengin verilerle donatması da kritik bir adım olarak görülüyor. Ancak sigorta şirketleri büyüme stratejilerinde yeni ürün geliştirmeye, birleşme ve satın almalara veya coğrafi genişlemeye öncelik verse de rapor, bazı temel aksiyonların büyüme yolunu açabileceğini ortaya koyuyor. Bu başlıklar ise şöyle sıralanıyor:

Amaca yönelik yeni ürünler tasarlamak Yüksek potansiyelli müşterilere kişiselleştirilmiş teklifler Farklı segmentlere uygun ürünler Sektörel regülasyonlarla inovasyona giden yol Kapsamlı ve entegre veri stratejileri

KÜRESEL SİGORTA PRİM ÜRETİMİ ARTACAK

Swiss Re Enstitüsü, küresel sigorta prim üretiminin 2025 ve 2026 yıllarında yıllık yüzde 2,6 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Swiss Re Enstitüsü’nün raporunda, bu beklentiye son 10 yılın iki katından fazla bir oranda, yıllık yüzde 3 oranında büyümesi beklenen hayat sigortasının katkısının büyük olacağına işaret ediliyor. Raporda ayrıca artan reel ücretler, ABD gibi büyük pazarlardaki yüksek faiz oranları, yaşlanan nüfus ve gelişmekte olan ekonomilerde orta sınıfın genişlemesinin sigorta talebini yönlendiren temel faktörler olacağı belirtiliyor.

YAPAY ZEKA, ESG VE SİBER, TEMEL SİGORTA TEMALARI OLACAK

GlobalData’nın Sigorta Tahminleri raporuna göre, 2025 yılında sigortacılık sektöründe önde gelen temaların yapay zeka, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) ve siber güvenlik olacağını öngörürken bunların dışında etkili olacak başka temalar da olacak. Buna göre, elektrikli araçlar, gömülü sigorta ve nesnelerin interneti de dikkat edilmesi gereken temel temalar olarak görülüyor. GlobalData anketlerinden elde edilen bulgulara göre, küresel tüketicilerin AI’yı benimsemeye açık olduğu, sürdürülebilirlik konusunu önemsediği ve kişisel siber sigorta poliçeleriyle ilgilendiği ortaya koyuldu. Küresel kullanıcıların yüzde 43’ü AI araçlarını kullanmakta çok rahat olduğunu vurguluyor. Tüketicilerin yüzde 26,4’ünün siber sigorta poliçeyle ilgileneceği belirtiliyor ancak 18-24 yaşındakiler için bu oran yüzde 35,7’ye çıkıyor.

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Çocuklara Bireysel Emeklilik Sigortası yaptırılabiliyor mu?

18 yaş altına tanınan bireysel emeklilik güvencesiyle, ebeveynler çocuklarının doğumundan itibaren hayatları için BES sistemine giriş yapıp yatırım yapabiliyor. Hem bireysel hem kurumsal ürünlerde yaş sınırlamasının kalkmasıyla beraber, 18 yaş altı için de bireysel emeklilik sözleşmesi oluşturulabiliniyor.