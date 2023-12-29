Turizmde hedef dünya üçüncülüğü

Akdeniz çanağının en hızlı gelişen turizm destinasyonu olan Türkiye, UNWTO verilerine göre, 2022’de turist sayısında dünya dördüncüsü, turizm gelirinde dünya yedincisi oldu.

Krizlerden güçlenerek çıkan turizm sektörü vites büyüterek dünya üçüncülüğünü hedefliyor. Turizm sektörü dünya ekonomisinde yüzde 10’luk paya sahip.

Türkiye kültürel ve tarihi mirasıyla dünyanın en çok merak edilen ülkeleri arasında yerini alıyor. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, Türkiye 2022’de Fransa, İspanya ve ABD’nin ardından 50 milyon 450 bin turist sayısıyla dördüncülüğe, toplam gelirde ise 41,4 milyar dolarla yedinciliğe yükseldi.

2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, seçim süreci, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin savaşı turizmi olumsuz etkilemesine rağmen Türkiye, 2023 Ocak-Eylül döneminde 50,2 milyon kişi ağırlayıp, 42 milyar dolar turizm geliri elde etti.

2028’de turizm gelirinin 100 milyar dolar, ziyaretçi sayısının 82,3 milyon olması hedeflenirken kişi başı harcamanın 1215 dolar, ortalama konaklama süresinin 9,4 gece, ziyaretçi başına gecelik gelirin ise 129 dolar olması hedefleniyor.

Antalya ile dünyaya açılan Türk turizmi, resort, termal, sağlık turizmlerinde de birçok markayla Fransa ve İspanya, Yunanistan, İtalya, Mısır gibi ülkelerle rekabet ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.