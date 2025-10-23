Bitki bazlı et alternatifleri ve vegan burger üreticisi olan ABD'li Beyond Meat şirketinin hisseleri son dört günde yüzde 1.000'den fazla arttı. Peki, bu nasıl oldu ve uyarılar ne?
1 YÜZDE 1000 ARTTI
Beyond Meat hisseleri dün %112'ye kadar yükselerek önceki üç işlem seansındaki kazançlarını sürdürdü ve hisse senedi fiyatını kısa süreliğine 7 doların üzerine çıkardı. Ancak dalgalı bir işlem gününün ardından yükseliş yavaşladı ve hisse senedi yaklaşık %1 düşüşle yaklaşık 3,60 dolardan kapandı. Peki bu yükselişin nedeni neydi?
2 SOSYAL MEDYA ETKİLİ OLDU
BBC'de yer alan habere göre; geçen hafta, sosyal medyada bir Reddit kullanıcısının hissedeki satın alma dalgasını körüklemesiyle Beyond Meat hisseleri ivme kazanmaya başladı ve bu durum GameStop ve AMC gibi sözde meme hisselerindeki diğer rallilerle karşılaştırıldı.
Makaleye göre kazançlar, Roundhill Investments’ın pazartesi günü şirketi “meme hisse ETF” (borsada işlem gören fon) portföyüne dahil etmesiyle devam etti. Bu adım, “short squeeze” (açığa satış sıkışması) denilen durumu tetikledi gibi görünüyor. Yani hisse fiyatı hızla yükselince, şirketin hisselerine karşı pozisyon almış birçok yatırımcı, zararlarını kapatmak için hisse satın almak zorunda kaldı.
Şirket ayrıca salı günü Walmart ile yeni bir dağıtım anlaşması imzaladığını duyurdu; bu da hisselere ek bir destek sağladı.
3 ASLINDA İFLAS EDECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYORDU
Nationwide'ın baş pazar stratejisti Mark Hackett, "Bu şirketin aslında çok da uzun olmayan bir süre önce iflas edeceği düşünülüyordu. Walmart anlaşması gibi olumlu bir katalizör elde etmek, talebin yeniden canlanması ve ürünlerin tüketicilerin eline ulaşmasıyla dönüşüm yaratabilecek bir durum kesinlikle tetikleyicidir" diye ekledi.
Investing'in haberine göre şirketin 1.1 milyar dolar borcu var.
4 UYARI VAR
Ancak Hackett, Walmart dağıtım anlaşmasının “şirketin tüm sorunlarını çözmediği” konusunda uyardı ve “Şu anda yapılan şey, temellere değil, duygulara ve teknik göstergelere dayanarak işlem yapmak,” dedi.
Bazı yorumcular ise açığa satış ve sosyal medya kaynaklı işlem faaliyetleri konusunda daha sıkı kurallar getirilmesi çağrısında bulundu.
5 BALON ENDİŞESİ
Beyond Meat’teki bu rallisi, aşırı değerlenmiş hisse senedi piyasası endişelerinin gölgesinde yaşanıyor. BBC'nin makalesine göre bu endişelerin başında, yapay zekâ (AI) sektöründe oluşmakta olduğu düşünülen bir balon riski var. En büyük oyuncuların birbirlerine milyarlarca dolar aktardığı bu yarışta, analistler bu paraların nasıl bir araya geldiğini anlamakta zorlanıyor.
6 ZİRVESİNDEN HALA ÇOK UZAK
Diğer taraftan hisse senedi fiyatı, 2019'da ulaştığı 230 doların üzerindeki tüm zamanların en yüksek seviyesinin oldukça altında.
7 BEYOND MEAT ŞİRKETİNİN TARİHÇESİ
Şirket, Ethan Brown tarafından 2009 yılında kuruldu. Brown, 1980'lerden beri etsiz protein geliştiren Missouri Üniversitesi'nden iki profesörden destek aldı.
Beyond Meat, ilk ürünü olan Beyond Chicken Strips'i 2012'de Whole Foods Market'te piyasaya sürdü ve 2013'te ülke çapında yaygınlaştı. 2014'te Beyond Meat, ilk bitki bazlı sığır eti ürünü olan Beyond Beef Crumbles'ı geliştirdi. Aynı yıl, sığır eti burgerini taklit eden yeni bir ürün geliştirmeye başladığını duyurdu.
Beyond Meat, Mayıs 2019'da Nasdaq'ta halka arz yoluyla 240 milyon dolar gelir elde ederek halka açık bir şirket haline geldi. Halka arz edilen ilk bitki bazlı et alternatifi şirketi oldu. Şirketin halka arz edildiği gün hisse senedi fiyatı %163 arttı ve bu, dot-com balonunun yaşandığı 2000 yılından bu yana büyük bir ABD şirketinin en iyi performans gösteren halka arzı oldu.
8 İŞTEN ÇIKARMALAR
Şirket, Ekim 2022'de gelir kaybı nedeniyle personelinin %19'unun, yani yaklaşık 200 çalışanının işten çıkarılacağını duyurdu. Kasım 2023'te Beyond Meat, satışlarda %9'luk bir düşüşün ardından ek işten çıkarmalar açıkladı. Şirket, Şubat 2025'te Çin'deki operasyonlarını durdurdu ve yine ek işten çıkarmalar duyurdu. Şirket, Ağustos 2025'te iş gücünün %6'sına denk gelen 44 ek işten çıkarmayı daha açıkladı.
9 PANDEMİDE YÜKSELDİ AMA...
Forbes'un haberine göre Beyond Meat, pandemi döneminde daha sağlıklı bir alternatif olarak ortaya çıktı; o dönemde birçok insan et yerine bitki bazlı protein ürünlerini tercih etmeye başlamıştı.
Ancak son yıllarda tüketici talebi azaldı. Şirketin satışları geçtiğimiz çeyrekte %20 düşerken, hisseleri yıl genelinde %70’ten fazla değer kaybetti. Diğer bitki bazlı et şirketleri de talebin zayıflamasıyla birlikte benzer şekilde geriledi.
2019 yılında halka arz edilen Beyond Meat, zirve döneminde yaklaşık 230 dolar seviyesinde işlem görürken kısa sürede “penny stock” (değeri 5 doların altına düşen düşük fiyatlı hisse) konumuna geriledi. Bank of America analistleri 2021 yılında Beyond Meat’i kısa bir süreliğine “izlenmesi gereken Reddit hisseleri” listesine dahil etmiş olsa da, aynı yılın sonunda şirketin hisseleri %47’den fazla değer kaybetmişti.