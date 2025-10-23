BBC'de yer alan habere göre; geçen hafta, sosyal medyada bir Reddit kullanıcısının hissedeki satın alma dalgasını körüklemesiyle Beyond Meat hisseleri ivme kazanmaya başladı ve bu durum GameStop ve AMC gibi sözde meme hisselerindeki diğer rallilerle karşılaştırıldı.

Makaleye göre kazançlar, Roundhill Investments’ın pazartesi günü şirketi “meme hisse ETF” (borsada işlem gören fon) portföyüne dahil etmesiyle devam etti. Bu adım, “short squeeze” (açığa satış sıkışması) denilen durumu tetikledi gibi görünüyor. Yani hisse fiyatı hızla yükselince, şirketin hisselerine karşı pozisyon almış birçok yatırımcı, zararlarını kapatmak için hisse satın almak zorunda kaldı.

Şirket ayrıca salı günü Walmart ile yeni bir dağıtım anlaşması imzaladığını duyurdu; bu da hisselere ek bir destek sağladı.