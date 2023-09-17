ARA
Bist 100
7961,98
-1,93%
Bist 100
Dolar/TL
27,0032
0,2138%
Dolar/TL
Euro/TL
28,8017
0,5011%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0663
0,1842%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1670,17
0,91%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




Diğer Yazıları

‘’Türkiye’ye 3 yeni marka getiriyoruz’’

Hilton Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Simon Vincent sorularımızı yanıtladı.

17 Eylül 2023
‘’Türkiye’ye 3 yeni marka getiriyoruz’’

Türkiye’de 10 markası altında, 107 oteli bulunan Hilton’un gelecek olan üç markası daha var. Hilton Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Simon Vincent, ‘’Hedef Türkiye’de beş yıl içinde genişlemek ve turizm ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmaya devam etmek’’ diyor. 

Son 15 yıl içinde hızla büyüyerek 107 otele ulaşan Hilton Türkiye, önümüzdeki süreçte pazarda daha fazla genişlemek için yatırımlarına devam ediyor. 

İki yeni markası olan Embassy Suites by Hilton ve Home2 Suites by Hilton’un anlaşmaları için Türkiye’ye gelen Hilton Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Simon Vincent ile gelecek planları üzerine konuştuk. 

Simon Vincent, ‘’Türkiye bizim için küresel anlamda çok önemli bir pazar. İngiltere, Çin ve ABD’nin ardından dördüncü büyük pazarımız. Bu anlamda son derece önemli bir pazar, öyle olmaya da devam edecek’’ diyor. Simon Vincent, sorularımızı yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1670,17 0,91%
  • ALTIN ONS 1923,78 0,69%
  • BIST 100 7961,98 -1,93%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0032 0,2138%
  • EURO/TURK LIRASI 28,8017 0,5011%
  • EURO/USD 1,0663 0,1842%
  • INGILIZ STERLINI 1,2382 -0,2216%
  • JAPON YENI 147,851 0,257%
  • KANADA DOLARI 1,35359 0,20692%
  • RUS RUBLESI 96,8 1,0924%
Günün En Çok Okunanları
Eşinin sağlığı için 5 yıl önce üretmeye başladı, talebe yetişemiyor: Kilosu 400 lira
Toyota, yeni nesil tam elektrikli araçları için tarih verdi
Toyota, yeni nesil tam elektrikli araçları için tarih verdi
Linkedln'de yapılan ve iyi bir iş fırsatına mal olabilecek 5 hata
Linkedln'de yapılan ve iyi bir iş fırsatına mal olabilecek 5 hata
3 otomotiv fabrikasındaki grevin etkileri neler olabilir?
3 otomotiv fabrikasındaki grevin etkileri neler olabilir?
Rus turistin 'kadife sezon' için tercih ettiği ilk 3 ülke
Rus turistin 'kadife sezon' için tercih ettiği ilk 3 ülke
Picasso'nun evliliğini bitirdiği iddia edilen tablosu satışa çıkıyor
Picasso'nun evliliğini bitirdiği iddia edilen tablosu satışa çıkıyor
Yeni Hyundai Kona Elektrik'in üretimi başladı
Yeni Hyundai Kona Elektrik'in üretimi başladı
Nobel Ödülü'ne zam geldi
GERİ
İLERİ
Eşinin sağlığı için 5 yıl önce üretmeye başladı, talebe yetişemiyor: Kilosu 400 lira
Toyota, yeni nesil tam elektrikli araçları için tarih verdi
Linkedln'de yapılan ve iyi bir iş fırsatına mal olabilecek 5 hata
3 otomotiv fabrikasındaki grevin etkileri neler olabilir?
Rus turistin 'kadife sezon' için tercih ettiği ilk 3 ülke
Toyota, yeni nesil tam elektrikli araçları için tarih verdi
Linkedln'de yapılan ve iyi bir iş fırsatına mal olabilecek 5 hata
3 otomotiv fabrikasındaki grevin etkileri neler olabilir?
Rus turistin 'kadife sezon' için tercih ettiği ilk 3 ülke
Picasso'nun evliliğini bitirdiği iddia edilen tablosu satışa çıkıyor
Linkedln'de yapılan ve iyi bir iş fırsatına mal olabilecek 5 hata
3 otomotiv fabrikasındaki grevin etkileri neler olabilir?
Rus turistin 'kadife sezon' için tercih ettiği ilk 3 ülke
Picasso'nun evliliğini bitirdiği iddia edilen tablosu satışa çıkıyor
Yeni Hyundai Kona Elektrik'in üretimi başladı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL