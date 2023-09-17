‘’Türkiye’ye 3 yeni marka getiriyoruz’’

Türkiye’de 10 markası altında, 107 oteli bulunan Hilton’un gelecek olan üç markası daha var. Hilton Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Simon Vincent, ‘’Hedef Türkiye’de beş yıl içinde genişlemek ve turizm ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmaya devam etmek’’ diyor.

Son 15 yıl içinde hızla büyüyerek 107 otele ulaşan Hilton Türkiye, önümüzdeki süreçte pazarda daha fazla genişlemek için yatırımlarına devam ediyor.

İki yeni markası olan Embassy Suites by Hilton ve Home2 Suites by Hilton’un anlaşmaları için Türkiye’ye gelen Hilton Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Simon Vincent ile gelecek planları üzerine konuştuk.

Simon Vincent, ‘’Türkiye bizim için küresel anlamda çok önemli bir pazar. İngiltere, Çin ve ABD’nin ardından dördüncü büyük pazarımız. Bu anlamda son derece önemli bir pazar, öyle olmaya da devam edecek’’ diyor. Simon Vincent, sorularımızı yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.