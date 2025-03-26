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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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Yatırımlarla Super App alanında büyüyecek

Grup olarak 80 milyon doların üzerinde ciroya sahip olan KOBİL, Super App tedarikçisi konumunu yeni yatırımlarla büyütmeyi hedefliyor. KOBIL Kurucusu ve CEO’su İsmet Koyun, "2025’te 100 milyon dolar ciro hedefimizi, beş yıl içinde katlayarak 500 milyon dolara ulaştırma arzusundayız” diyor.

26 Mart 2025 | 11:37
Yatırımlarla Super App alanında büyüyecek

Dünyanın birçok ülkesine veri güvenliği, çok faktörlü kimlik doğrulama, erişim yönetimi ve güvenli Super App çözümleriyle hizmet veren Almanya merkezli KOBIL, 600 kişilik ekibi ile Türkiye, Almanya, İsviçre, ABD ve İngiltere’de olmak üzere beş ülkedeki ofisi aracılığıyla birçok projeye imza atıyor. 2024 itibarıyla 100 milyondan fazla kullanıcının güvenliğini sağlayan KOBIL, aynı zamanda dünyanın ilk şehir Super App’i olarak lanse edilen İstanbul Senin’i hayata geçirdi. Önümüzdeki süreçte AR-GE yatırımlarına odaklanacak olan şirket, Super App alanındaki konumunu güçlendirmeye odaklanıyor.

AR-GE YATIRIMLARI SÜRECEK

Şirketin Türkiye’de iki AR-GE merkezi bulunuyor. KOBIL olarak kuruldukları günden bu yana AR-GE çalışmalarına önem verdiklerini söyleyen KOBIL Kurucusu ve CEO’su İsmet Koyun, ‘’AR-GE yatırımlarımızı şirketimizin geleceğine yatırımla eş değer görüyor ve gelişerek büyümeyi hedefliyoruz.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Turkcell temettü kararını duyurdu
BİM'den geri alım açıklaması (25 Mart)
Bugün temettü dağıtacak 3 hisse var
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Kontrolmatik'ten temettü kararı
Akbank temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Aztek Teknoloji'den temettü kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Anadolu Hayat temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
THY'den geri alım açıklaması (24 Mart)
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