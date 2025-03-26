Yatırımlarla Super App alanında büyüyecek

Dünyanın birçok ülkesine veri güvenliği, çok faktörlü kimlik doğrulama, erişim yönetimi ve güvenli Super App çözümleriyle hizmet veren Almanya merkezli KOBIL, 600 kişilik ekibi ile Türkiye, Almanya, İsviçre, ABD ve İngiltere’de olmak üzere beş ülkedeki ofisi aracılığıyla birçok projeye imza atıyor. 2024 itibarıyla 100 milyondan fazla kullanıcının güvenliğini sağlayan KOBIL, aynı zamanda dünyanın ilk şehir Super App’i olarak lanse edilen İstanbul Senin’i hayata geçirdi. Önümüzdeki süreçte AR-GE yatırımlarına odaklanacak olan şirket, Super App alanındaki konumunu güçlendirmeye odaklanıyor.

AR-GE YATIRIMLARI SÜRECEK

Şirketin Türkiye’de iki AR-GE merkezi bulunuyor. KOBIL olarak kuruldukları günden bu yana AR-GE çalışmalarına önem verdiklerini söyleyen KOBIL Kurucusu ve CEO’su İsmet Koyun, ‘’AR-GE yatırımlarımızı şirketimizin geleceğine yatırımla eş değer görüyor ve gelişerek büyümeyi hedefliyoruz.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.