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Ceren Oral
Ceren Oral




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Yaz portföylerinde hangi hisseler yer almalı?

Seçimlerin ardından ekonomi politikalarındaki değişim beklentileriyle, portföylerde taktiksel değişiklikler yapılıyor.

09 Temmuz 2023
Yaz portföylerinde hangi hisseler yer almalı?

Seçimlerin ardından ekonomi politikalarındaki değişim beklentileriyle, portföylerde taktiksel değişiklikler yapılıyor. Yaz dönemine ilişkin güncel hisse önerilerini sorduğumuz 15 kurum, 43 hisse için ‘al’ derken en çok BİM, Akbank, Tüpraş, THY, T. Şişecam ve CCI öneriliyor.

6.000 sınırını aşan BİST’te yükseliş sürerken birçok aracı kurumun seçim sonrası yeni süreci ve ekonomi politikalarındaki olası değişimi dikkate alarak model portföylerinde taktiksel değişiklikler yaptığı görülüyor. 

Biz de portföylerdeki güncellemeleri ele alarak 15 aracı kurumun yaz dönemine ilişkin en güncel hisse önerilerini
araştırdık. 15 kurum toplamda 43 hisse için ‘al’ dedi. 

En çok önerilen hisse, 10 kurumun da portföyünde yer alan BİM Mağazalar oldu. Onu yedi kurum tarafından önerilen Akbank, Tüpraş, THY, T. Şişecam ve altı kurumun tercih ettiği Coca-Cola İçecek (CCI) takip etti.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
Ceren Oral




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