Yeni halka arz olan şirketlerden: 2024 ajandasında neler var?

2013 yılında kurulan ve bugün bünyesindeki 7 şirketle tarım ve teknoloji alanında yatırımlarını sürdüren Agrotech, 2023 Kasım’da 1,5 milyon TL büyüklükle tamamlanan halka arzla birlikte borsaya açıldı. Bireysel yatırımcıdan 2 kat, kurumsal yatırımcılardan ise 7 kat talep alan ve toplamda 3 milyonu aşkın paydaşa ulaşan şirketin halka arz sonrası yüzde 25’i halka açık paylardan oluşuyor.

2022 yılını 225,3 milyon TL net kârla ve 465 milyon TL konsolide ciroyla tamamlayan, cirosunun 223,4 milyon TL’sini yurtdışı satışlardan elde eden şirket, toplam 15 ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor.

Sürdürülebilir ve iyi tarım uygulamalarıyla öne çıkan Agrotech; bugün Uşak, Balıkesir, Samsun ve Antalya’da kapalı sera da dahil olmak üzere toplam 3 milyon metrekarelik alanda 10’u aşkın sebze ve meyvenin üretimini sürdürüyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde uyguladığı sözleşmeli tarım uygulamalarıyla da tarımsal üretime destek sağlayan şirket, 2024 yılına da önemli yeni yatırım hamleleriyle başladı. 2024 yılında sürdürülebilir üretimi merkeze alarak, yeni satın alımlarla ve ihracatla büyümeyi hedefleyen Agrotech; ‘tarımı ulusal güvenlik meselesi olarak görme ve tarımsal üretimin her aşamasında üreticiye destek olma’ mottosuyla 2024 yılı sonuna kadar 500 bin dekar sözleşmeli tarım alanına ulaşmayı amaçlıyor.

İKİ ŞİRKETLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Agrotech; iyi tarım uygulamalarıyla ihracatta hedef pazar Avrupa başta olmak üzere, iç pazarda da faaliyetlerini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda merkezi Hollanda’da bulunan ve Avrupa'daki zincir marketlere ürün tedarik eden bir şirketle ön görüşmelere başlayan Agrotech; Manisa’da da Türkiye’nin tarım sektöründe önde gelen ve en önemli ihracatçılarından biri olan bir şirketle görüşmelere devam ediyor. Olumlu sonuçlanması halinde her iki adımın da Agrotech’in konsolide bilançosuna çok olumlu yansımaları olması öngörülürken yeni satın alma kararlarıyla ürün gamının artırılmasının yanı sıra ihracata da katkı sağlanması hedefleniyor.

Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, “Önümüzdeki aylarda hisse devir işlemlerinin tamamlanmasını hedeflediğimiz yatırımlarımızı, ihracatla büyümeye ve dış ticaret açığımıza pozitif katkı sağlaması nedeniyle oldukça önemsiyoruz. Bu satın alımlarla planlarımızı olumlu anlamda revize ederek 2025’te pek çok başlıkta hedeflerimizi 10 katı kadar artırmayı amaçlıyoruz” diyor. Keskin; yüzünü geleceğe dönen bir tarım şirketi olarak, atacakları yeni adımlarla yatırımcılarının ilgisini 2024 yılında da koruyabileceklerine inandıklarının altını çiziyor.

“MOTİVASYONUMUZ, TARIMDA GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK”

Agrotech; tüm tarım arazilerinde iyi tarım teknikleri uyguluyor. “Kuruluşumuzdan bu yana tarımsal üretimin artık bildiğimiz kodlarla yapılamayacağını ve ancak kolektif bir çabayla başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz” diyen Hümeyra Keskin; bu yüzden farklı üretici gruplarıyla hayata geçirdikleri çalışmaların asıl fark yaratacak unsur olacağını kaydediyor. Agrotech olarak 2023 yılında attıkları adımlarla, tarım sektöründe herhangi bir şirket olmanın ötesine geçmeyi hedeflediklerine dikkat çeken Keskin; şirketin temel prensiplerinden biri olan sürdürülebilirlik ve iyi tarım uygulamalarının gelecek nesiller adına verdikleri bir söz olduğunun altını çiziyor. Hümeyra Keskin; “Bu anlamda makroekonomik etkiler ne olursa olsun tarımdaki geleceğimize sahip çıkmak en büyük motivasyonumuz olacak” diye konuşuyor.

“AKILLI GÜBRE ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİREN İLK YERLİ FİRMAYI SATIN ALDIK”

Bugün 15 ülkeye ihracat gerçekleştiren Agrotech, amiral gemisini ‘sözleşmeli tarım’ olarak belirlemiş durumda. 11 yıldır tarımsal teknoloji, bahçecilik ve seracılıkla uğraşan bir şirket olarak, sözleşmeli tarımla ürünü tarladan alıp pazara en iyi şartlarda sunacak donanıma sahip oldukları bilgisini veren Agrotech Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz; tarımsal üretime çok yönlü baktıklarına, üretimin öncesini ve sonrasını da kurgulayarak faaliyetlerini sürdürdüklerine işaret ediyor.

Tarımda girdilerin yüzde 60’ını gübre oluşturuyor. Bu kapsamda Agrotech; geçtiğimiz günlerde bitki besleme, toprak düzenleme ve bitki gelişim düzenleyicisi gibi konularda toprakla ilgili tüm sorunları çözebilecek geniş ürün portföyüne sahip Profert’in yüzde 70 hissesini satın aldı. Firmanın ürünlerinin Avrupa Birliği tarafından da ruhsatlanmış durumda olduğunu belirten Hasan Hüseyin Demiröz; “Agrotech olarak bu kararı almamızda en önemli etkenlerden biri de şirketin daha az gübreyle daha verimli bir toprak hedefleyen ve toprağı daha az kirleten akıllı gübre üretimini gerçekleştiren ilk yerli firma olması” diyor. Demiröz; bu kararla sürdürülebilir tarım için önemli bir adım attıklarını, aynı zamanda raflara çıkmasını planladıkları tüm ürünlerinde Türkiye’nin tarımsal kalkınmasına katkı sunmayı hedeflediklerini de ifade ediyor.

“TEKNOLOJİ, TARIMSAL ÜRETİMİMİZİN MERKEZİNDE YER ALIYOR”

Agrotech’in en önemli odak noktalarından biri de tarım sektöründe verimliliği artırmak. Geleneksel tarımda 100 yıl önceki bilgilerle, bugünün talebinin karşılanmaya çalışıldığını söyleyen Hasan Hüseyin Demiröz, bu konuda şunları söylüyor: “Çiftçilerimizin bazı bilgileri muhakkak kalmalı ama silmemiz gereken ezberler de var. Daha maliyetli ürün üreterek daha çok kazanmayı hedefliyoruz. Bu üretim anlayışını değiştirmek için yola çıktık. Kendi toprağı, kendi ağacı, kendi gübresi ve deposu olan bir şirketiz. Agrotech olarak tarımda yeni bir üretim anlayışını oluşturmaya çalışıyoruz. Teknoloji, tarımsal üretimimizin merkezinde yer alıyor.

Bu anlamda yapay zekâ destekli tarımsal üretim anlayışımız; veri analizi, sensör teknolojisi ve otomasyon gibi unsurları içeren üretimimizle verimliliği artırmayı amaçlıyoruz. Hastalık ve zararlılarla mücadelede, sulama yönetiminde ve gübrelemede kaynakları daha etkili kullanacağımız bu yöntemin yanı sıra robotik sistemli alanlarda el değmeden katma değerli üretim gerçekleştiriyoruz. Tarım sektöründe teknolojinin kullanımına örnek olacak bu faaliyetlerimizle ve ihracatımızla ihracatımıza da değer katıyoruz.”

2025’TE ANTALYA’DAKİ MUZ SERASINI CAM SERAYA DÖNÜŞTÜRECEK

Agrotech’in Uşak, Eşme’de 15 bin kiraz ağacı, 30 bin fidesi, 10 bin şeftali ve nektarin ağacı ve 10 bin ceviz ağacı bulunuyor. Samsun’da 15 bin elma ve 7 bin armut ağacıyla üretim yapan şirket; Balıkesir, Burhaniye’de 34 dekarlık alanda ve topraksız tarımla, Türkiye’nin ilk cam serasında ürettiği domatesleri Avrupa’da pek çok ülkeye ihraç ediyor. 2025 yılında da Antalya’daki muz serasının cam seraya dönüştürülmesi hedefleniyor. Üretim alanında yaptığı yatırımlarını depolama tarafındaki kararlarıyla da bütünleşik bir hale getiren Agrotech; mart ayında devreye alacağı, İstanbul’daki soğuk hava deposuyla da üretimde gösterdiği titizliği, tedarik zincirinde de korumayı hedefliyor.

“ADIYAMAN NARINI DÜNYAYA TANITACAĞIZ”

Agrotech Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz, şöyle devam etti:

“ÇİFTÇİNİN RİSKİNİ AZALTIYORUZ” Çiftçi lehine hasatta mahsuplaşmayla sözleşmeli tarıma ağırlık vererek büyümeyi hedefliyoruz. Girdi çiftçiye daha az maliyetle sağlanacak, ürün piyasa şartlarında satın alınacak. Çiftçinin riskini azaltıyoruz. Sözleşmeli tarım yaptığımız üreticilere sadece girdi maliyetlerini karşılama konusunda destek vermiyoruz. Ekim süreci boyunca mentorlük yaparak daha verimli bir üretim süreci oluşturuyoruz. Mart ayı sonuna kadar 200 ziraat mühendisimizle sözleşmeli tarım yapacağımız alanlarda sahaya ineceğiz ve bu sayıyı önümüzdeki dönemde artırmayı hedefliyoruz.

“NARDAN SONRA KİRAZ VE İNCİR” Bu anlamda geçtiğimiz günlerde Adıyaman Organik Nar Üreticileri Derneği’yle imzaladığımız sözleşmeyi de çok önemsiyoruz. 2024 yılında toplam 155 üreticiyle, 6 bin dekardan fazla alanda organik nar yetiştirip, nar ekşisi üretme hedefiyle yola çıktık. Burada yapacağımız organik üretimle başta Avrupa olmak üzere ABD’ye ve diğer ihracat pazarlarımıza Adıyaman narını göndereceğiz. Adıyaman örneğini kiraz ve incirde de devam ettirmeyi planlıyoruz.”