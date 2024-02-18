Yurtdışında kendi ürünleri ile büyüyecek

GTech Kurucu Ortağı ve CEO’su Mine Taşkaya, ‘’Avrupa, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler’deki yatırımlarımızla işlerimizi büyüteceğiz’’ diyor.

Veri analitiği ve finansal teknolojiler olmak üzere iki ana başlık altında çözüm ve hizmet sunan GTech, şirketlerin dijital dönüşümünü sağlayan teknolojiler geliştiriyor.

100’ün üzerinde kuruma iş yapan 340 milyon TL ciroya sahip şirket, yeni yatırım planları doğrultusunda ciroda yüzde 30 büyüme hedefliyor. 300 çalışanı bulunan şirketin burada da yüzde 10 büyüme planı bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.