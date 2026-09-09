2. el oto pazarında fiyatlar geriledi: Ortalama ilan fiyatı 913 bin TL

İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com Aylık Fiyat Endeksi’ne göre, temmuz ayında 917.614 TL olan ortalama ilan fiyatı ağustos ayında 913.817 TL’ye düştü. Bu yıl ilk kez ortalama ilan fiyatında düşüş görülürken, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar da aylık bazda %2,21 geriledi.

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, konuyla ilgili “Ağustos ayında altın ve gümüş fiyatlarındaki toparlanmanın da etkisiyle ikinci el piyasasında bir miktar hareketlilik yaşandığını gözlemledik. İkinci el araç satışlarının temmuz ayına kıyasla arttığını tahmin ediyoruz. Buna karşın sıfır araç pazarındaki daralma devam ediyor. ODMD verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre %20,28 daraldı.

Otomobil markalarının sıfır araç satışlarını desteklemek amacıyla sürdürdüğü kampanyalar, ikinci el fiyatlarında da gerilemeye yol açtı. Bu fiyat avantajını değerlendirmek isteyenler ile altın fiyatlarındaki hareketlenmenin ardından yatırımlarını nakde çeviren tüketicilerin talebi, ikinci el piyasasını hareketlendirdi. İlan fiyatları yılın başından bu yana ilk kez ağustosta %0,42 gerilerken, enflasyondan arındırılmış fiyatlarda reel düşüş %2,21 oldu. Bu hareketliliğin eylül ayında da devam edeceğini tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullandı.



26 yıldır 2. el otomobil piyasasının nabzını tutan arabam.com’un ağustos ayı ilanlarında diğer trendler ise şöyle gelişti:

İlanlarda en çok görülen marka ve modeller



Ağustos ayında arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu. Model bazında bakıldığında ise ağustos ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa oldu.



1.000.000 TL altı araç ilanları ağırlığını koruyor





arabam.com verilerine göre, ağustos ayında 600.000 TL’ye kadar olan araçların ilan oranı %30 olurken, 600.001-1.000.000 TL aralığındaki araçlar %27, 1.000.001-1.400.000 aralığındakiler %20, 1.400.001-1.700.000 TL aralığındakiler %10, 1.700.000 TL ve üzerindekiler ise %14'ünü oluşturdu.



İlanlardaki yaş aralıkları





Ağustos ayında 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, 0,7 puan artarak %26,8’e yükseldi. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı %16,7 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçların oranı %30,3 oldu. 16-20 yaş aralığındaki araçların oranı %10,9, 20 yaş ve üzerindeki araçların oranı ise %15,4 olarak gerçekleşti.

Yakıt tipine göre araçların ilan oranları



arabam.com'da ilana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, ağustos ayında benzinli araçların ilan oranı bir önceki aya göre 6,3 puan artarak %45,3 olarak gerçekleşti. Dizel araçların ilan oranı ise 4,7 puan azalarak %36,5’e geriledi. Elektrikli araçların ilan oranı %1, hibrit araçların ilan oranı ise %2,3 olarak kaydedildi. LPG'li araçların ilan oranı da bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak %14,8'e geriledi.