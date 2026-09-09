Türkiye pazarına yeni Çinli: Araziye de uygun, yüke de! Ultrand Türkiye fiyat listesi açıklandı

Çinli ticari araç markası Ultrand, Uzakdoğu Ticari Araçlar A.Ş. distribütörlüğüyle Türkiye pazarına adım attı. Satıştan yedek parçaya, servisten garantiye kadar tüm süreçleri Türkiye'de tek elden yürütecek olan marka, binek konforlu pick-up ve ekonomik kamyonet çözümleri sunuyor.
1 Türkiye pazarı fiyat seçenekleri
Satışa sunulan modeller arasında 1 milyon liranın altındaki fiyatıyla dikkat çeken tek kabinli Ultrand X5 kamyonet 870 bin liradan alıcı bekliyor. Arazi ve günlük kullanım odaklı Ultrand T08 modelinin 4x2 versiyonu 1 milyon 990 bin lira, T08 4x2'nin bir üst donanım paketi 2 milyon 150 bin lira ve en üst seviye 4x4 versiyonu ise 3 milyon 250 bin lira fiyat etiketine sahip.
2 Esnafın şehir içi yardımcısı Ultrand X5
Küçük esnafın kısa mesafeli yük taşıma ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan tek kabinli Ultrand X5, 1.3 litrelik benzinli motorla geliyor. Bu motor 85 beygir güç ve 113 Nm tork üreterek gücünü 5 ileri manuel şanzımanla aktarıyor. 1200 kilograma kadar yük taşıma kapasitesi bulunan araç, 2850 milimetre kasa uzunluğu ve 1570 milimetre genişliği ile toplamda 5 metreküplük bir yük hacmi sunuyor. Modelde klima, çift hava yastığı, elektrikli camlar, ön ve arka LED farlar ile sis farları gibi temel donanımlar yer alıyor.
3 Güçlü performans ve lüks iç mekan Ultrand T08
Hem 4x2 hem de 4x4 çekiş seçenekleriyle gelen Ultrand T08, 2.3 litrelik turbo dizel motordan güç alıyor. 160 beygir güç ve 420 Nm tork üreten araçta ZF üretimi 8 ileri otomatik şanzıman ve 18 inç alaşım jantlar görev yapıyor. 1100 kilogram yük taşıma ve 3 bin kilograma kadar frenli çekme kapasitesine sahip T08, sürücüsüne üst segment bir kabin deneyimi vadediyor. Aracın iç mekanında 15.6 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay bağlantısı, kablosuz şarj alanı ve siyah ile taba renk kombinasyonuna sahip çift renkli iç döşeme yer alıyor.
4 Güvence ve garanti şartları
Türkiye'de satışa çıkan her iki Ultrand modeli de 4 yıl veya 150 bin kilometre boyunca resmi garanti kapsamında kullanılabilecek. Araçların garanti haklarının kesintisiz devam edebilmesi için periyodik bakımlarının yetkili servislerde gerçekleştirilmesi şartı aranıyor.
5 Modellere göre fiyatlar
Türkiye’de 1 milyon liranın altındaki başlangıç fiyatıyla dikkat çeken modellerin satış fiyat listesi şu şekilde belirlendi:
Ultrad X5: 870.000 TL
Ultrad T08 4x2: 1.990.000 TL
Ultrad T08 4x2 (Üst Donanım): 2.150.000 TL
Ultrad T08 4x4: 3.250.000 TL
6 Şehir içi yük taşımacılığında ekonomik çözüm: Ultrand X5
Küçük esnafın günlük sevkiyat ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan tek kabinli X5, bütçe dostu yapısıyla öne çıkıyor.
Güç Aktarımı: 1.3 litre benzinli motor, 85 beygir güç ve 113 Nm tork sunarken 5 ileri manuel şanzımanla eşleşiyor.
Yük Kapasitesi: 2850 mm kasa uzunluğu ve 1570 mm genişliği sayesinde 5 metreküplük alan ve 1.200 kg taşıma kapasitesi sağlıyor.
Standart Donanımlar: Klima, çift hava yastığı, elektrikli camlar ile ön ve arka LED/sis farları standart olarak yer alıyor.