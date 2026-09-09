Türkiye pazarına yeni Çinli: Araziye de uygun, yüke de! Ultrand Türkiye fiyat listesi açıklandı

Satışa sunulan modeller arasında 1 milyon liranın altındaki fiyatıyla dikkat çeken tek kabinli Ultrand X5 kamyonet 870 bin liradan alıcı bekliyor. Arazi ve günlük kullanım odaklı Ultrand T08 modelinin 4x2 versiyonu 1 milyon 990 bin lira, T08 4x2'nin bir üst donanım paketi 2 milyon 150 bin lira ve en üst seviye 4x4 versiyonu ise 3 milyon 250 bin lira fiyat etiketine sahip.