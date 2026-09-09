Apple'ın katlanabilir iPhone'u sahneye çıkıyor! iPhone Duo'nun fiyatı dudak uçuklattı: İşte özellikleri

Teknoloji dünyasının gözü Apple'ın bugün gerçekleştireceği ürün etkinliğine çevrildi. Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak etkinlikte şirketin ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo'yu tanıtması bekleniyor.
Başlangıç fiyatının yaklaşık 2 bin dolar olacağı öne sürülen katlanabilir iPhone nasıl bir tasarıma sahip olacak? iPhone Duo'nun özellikleri neler? İşte yeni modele ilişkin öne çıkan detaylar...
1 Apple'ın katlanabilir iPhone'u sahneye çıkıyor
Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unu hangi isimle piyasaya süreceğine ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Daha önce cihaz için "iPhone Ultra" ve "iPhone Fold" seçenekleri öne çıkarken, son iddialara göre Apple tercihini "iPhone Duo"dan yana kullanacak.
Yeni modelin, 9 Eylül 2026'da “Surprise and Shine” temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte iPhone 18 serisiyle beraber tanıtılabileceği belirtiliyor.
Apple'ın etkinlikte ayrıca iPhone 18 Pro’nun yanı sıra yeni Apple Watch modelleri ve güncellenen AirPods'u da tanıtması bekleniyor.
2 iPhone Duo'nun özellikleri neler?
iPhone Duo, birden fazla uygulamanın aynı anda yan yana kullanılmasına imkan tanıması ve iPad'deki çoklu görev özelliklerini sunması bekleniyor. Kamera tarafında ise cihazın arka bölümünde 48 megapiksel çözünürlüğe sahip iki kamera, video konferans görüşmeleri için 12 megapiksellik ayrı bir kamera yer alacağı iddia edildi.
Kitap formunda katlanabilen bir tasarımla gelmesi beklenen iPhone Duo'nun ekran boyutu, kullanım şekline göre değişecek. Cihazın kapalı konumdayken yaklaşık 5,5 inçlik, tamamen açıldığında ise yaklaşık 7,8 inçlik bir ekran sunacağı öne sürüldü.
Modelin tamamen açık durumdayken 4,5 ila 4,8 milimetre arasında bir kalınlığa sahip olacağı öngörülüyor. Katlandığında ise bu ölçünün 9 ila 9,5 milimetre aralığına çıkması bekleniyor.
3 iPhone Duo'nun bataryası dikkat çekiyor
Apple'ın katlanabilir modelinde ekranın birleşme noktasında oluşan izin büyük ölçüde görünmez hale getirileceği öne sürülüyor. Cihazın menteşesinde titanyum parçalar ile Liquidmetal Technologies imzalı sıvı metal alaşımın tercih edilebileceği belirtiliyor.
iPhone Duo'nun öne çıkan bir diğer özelliğinin bataryası olacağı tahmin ediliyor. Modelin 5 bin 500 mAh batarya kapasitesiyle geleceği ve böylece iPhone tarihindeki en büyük bataryaya sahip olacağı iddia ediliyor.
Bellek kapasitesinin ise 12 GB olması beklenirken, aynı RAM miktarının iPhone 18 ailesinde de yer alacağı iddia edildi.
4 iPhone Duo'nun fiyatı dudak uçuklattı
Apple’ın katlanabilir iPhone Duo’yu üst segmentte konumlandıracağı iddia ediliyor. Cihazın 256 GB depolama alanına sahip giriş versiyonunun 2 bin dolardan başlayan bir fiyatla satışa sunulacağı öne sürülürken, daha yüksek depolama seçeneklerinde fiyatın yaklaşık 3 bin dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.
iPhone Duo’nun bu fiyat seviyesiyle piyasadaki diğer katlanabilir telefonlardan daha pahalı olacağı öne sürülüyor. Cihazda yüksek maliyetli bileşenlerin kullanılmasının da fiyatı yukarı taşıyan unsurlardan biri olacağı iddia ediliyor.