Apple'ın katlanabilir iPhone'u sahneye çıkıyor! iPhone Duo'nun fiyatı dudak uçuklattı: İşte özellikleri

Apple'ın katlanabilir modelinde ekranın birleşme noktasında oluşan izin büyük ölçüde görünmez hale getirileceği öne sürülüyor. Cihazın menteşesinde titanyum parçalar ile Liquidmetal Technologies imzalı sıvı metal alaşımın tercih edilebileceği belirtiliyor.

iPhone Duo'nun öne çıkan bir diğer özelliğinin bataryası olacağı tahmin ediliyor. Modelin 5 bin 500 mAh batarya kapasitesiyle geleceği ve böylece iPhone tarihindeki en büyük bataryaya sahip olacağı iddia ediliyor.

Bellek kapasitesinin ise 12 GB olması beklenirken, aynı RAM miktarının iPhone 18 ailesinde de yer alacağı iddia edildi.