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28 otomobil markasında aralık ayı fiyat değişimleri: Hangi modelde indirim yapıldı, hangileri zamlandı!

Otomotiv devleri aralık ayı fiyat listelerini güncelledi. Artan maliyetler ve tedarik zinciri sorunları sektörde fiyat artışlarını beraberinde getirirken, rekabetçi pazar koşullarına uyum sağlama çabası da bazı modellerde indirim olarak yansıyor. 4 Aralık 2023 itibarıyla 28 markada aralık ayı değişimleri şöyle...

04 Aralık 2023 | 15:06
Son Güncellenme: 04 Aralık 2023 | 15:28
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28 otomobil markasında aralık ayı fiyat değişimleri: Hangi modelde indirim yapıldı, hangileri zamlandı!

ekonomist.com.tr / Otomotivde satış rekoru kırılırken, fiyat dalgalanmalar devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) verilerine göre Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışı, yılın 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60,8 artarak 1 milyon 73 bin 982 adet oldu ve tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı. 2023'ü geride bırakmaya hazırlanırken, sektörde fiyat hareketliliği de hız kazandı. 

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın'a göre bu hareketlilik döviz kurunun, ekonomik dalgalanmaların ve tüketici talebinin doğrudan bir yansıması. Özellikle lüks segmentte BMW ve Mercedes gibi markaların bazı modellerde fiyatları sabit tutarken, Land Rover ve Jaguar gibi diğer prestijli markaların ciddi zamlar uyguladığını kaydeden Yalçın, şöyle devam etti:

"Bu, yüksek gelir grubundaki tüketicilere yönelik pazarın dinamiklerini gösteriyor. Öte yandan, Nissan ve Alfa Romeo gibi markaların belirli modellere indirim yapması, rekabetçi pazar koşullarına uyum sağlama çabasını ortaya koyuyor. Genel olarak, sektördeki fiyat artışları, artan maliyetlerin ve tedarik zinciri sorunlarının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, otomobil alıcılarını daha dikkatli ve seçici olmaya itecek."

4 Aralık 2023 itibarıyla 28 markada yapılan zamlar ve indirimler şöyle: 

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  • ALTIN GRAM - TL 1881,3 -2,25%
  • ALTIN ONS 2023,83 -2,27%
  • BIST 100 8087,24 0,76%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9133 0,0533%
  • EURO/TURK LIRASI 31,2622 -0,6313%
  • EURO/USD 1,0813 -0,6158%
  • INGILIZ STERLINI 1,26108 -0,73832%
  • JAPON YENI 147,144 0,286%
  • KANADA DOLARI 1,35434 0,34824%
  • RUS RUBLESI 91,0985 -0,1387%
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