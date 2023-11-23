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Araç almak için doğru zaman mı? Fiyatlar düşer mi, yükselir mi? İMAS Başkanı değerlendirdi

Ticaret Bakanlığı’nın getirdiği düzenlemeler sonrasında sıfır ve ikinci el araçlarda sert düşüşler yaşandı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel de, "Fiyatlar noktasında halk deyimi ile ‘dibin dibi’ olarak tabir edilen, en düşük seviyenin sağlandığı kanaatindeyiz. Sıfır otomobilde %20, ikinci el otomobilde de %10-15 indirim yapıldı. 2024'te fiyatlar yukarı yönlü hareketlenebilir." dedi.

23 Kasım 2023 | 10:32
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Araç almak için doğru zaman mı? Fiyatlar düşer mi, yükselir mi? İMAS Başkanı değerlendirdi

Araç piyasasında yaşanan fiyat düşüşleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "Kamuoyunun da detaylarına hakim olduğu üzere geçmiş dönemlerde piyasamızda yaşanan olumsuzluklar piyasa işleyişini bozduğu gibi, fiyatları da olağan dışı yükseltmişti. Ticaret Bakanlığımız piyasa düzenini tekrar tahsis etme maksadıyla bir dizi önemli adımlar attı ve haksız uygulamalar, kayıt dışı ticaret ve otomobile erişim hususlarındaki sorunları gidererek piyasa tekrar regüle edildi. Elde edilen tüm bu sonuçların neticesine, bugün içinde bulunduğumuz otomobilde indirim trendine de zemin hazırlanmış oldu. Sıfır otomobilde %15 ile %20 indirimler yapıldığını söyleyebiliriz." dedi. 

Sıfır otomobilde sağlanan indirimin ikinci el otomobile de yansıyarak, sıfır/ikinci el araç arasındaki fiyat makasının olması gerektiği seviyeye geldiğini kaydeden Ertemel, "Fahiş fiyatlamanın tamamen ortadan kalktığı süreçte, reel fiyat üzerinden %10-15 civarı indirim ortamı sağlandı. Örneğin bugün geçmişte reel fiyatı 1 milyon TL olan otomobiller 850 ila 900 Bin TL arası alıcı buluyor." diye konuştu. 

PİYASADA HAREKETLENME NE ZAMAN BAŞLAR?  

Krediye erişimde yaşanan güçlükler ve mevduat oranları gibi sebeplerden reel tüketici talebinde düşüş yaşandığına dikkat çeken Ertemel, şöyle devam etti: 

"Krediye erişimde tekrar sağlanacak kolaylıklar piyasamızı hareketlendirecektir. Bu sürecin yeni yıldan hemen sonra 2024 ilk çeyreğinde içerisinde başlayacağı kanaatindeyiz. Öte yandan bu süreçte, en doğru zamanda otomobil almak için piyasayı takip eden ve bekleyenler var. Krediye erişim beklenen dönemden daha geç sağlansa dahi, yeni yıl sonrası bekleyen talep harekete geçerek, piyasamızda tekrar hareketlenmeyi sağlayacaktır. 

"Fiyatlarda ‘dibin dibi’ denilen en düşük seviye sağlandı" 

Sıfır otomobilde %20, ikinci el otomobilde de %10-15 gibi çok ciddi indirimlerin yapıldığı bir süreç içerisindeyiz. İkinci el ve sıfır araç fiyatlarında denge sağlanmış durumda. Fiyatlar noktasında halk deyimi ile ‘dibin dibi’ olarak tabir edilen, en düşük seviyenin sağlandığı kanaatindeyiz.
Bundan sonraki süreçte sıfır ve ikinci el fiyatlarında daha fazla düşüş olmayacaktır. Çin menşeli markaların ülkemiz piyasasına girmesi ile içten yanmalı motorlu araçlarda olduğu kadar, özellikle elektrikli otomobillerdeki rekabet oldukça arttı.

"2024'te otomobil fiyatları yukarı yönlü hareketlenebilir"

Otomobil fiyatlarını doğrudan etkileyen etkenlerin yanı sıra, yaşanan rekabet ortamı da fiyatların belirlenmesinde önemli role sahip. Öte yandan tüm bunların yanında yükselen döviz kuru, enflasyon ve maliyetler göz önünde bulundurulduğunda 2024 yılında otomobil fiyatları yukarı yönlü hareketlenebilir. Otomobil almak isteyen vatandaşlarımız içerisinde bulunduğumuz dönemde, bu en uygun fiyatları değerlendirerek ihtiyaçları doğrultusunda otomobil alabilirler."
 

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