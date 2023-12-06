ARA
Bist 100
7962,19
-1,18%
Bist 100
Dolar/TL
28,9327
0,108%
Dolar/TL
Euro/TL
31,1941
-0,0726%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0774
-0,1973%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1881,95
0,31%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Araç fiyatlarındaki düşüşün ardından kasko poliçe fiyatları da geriledi

Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında yaşanan gerileme, kasım sonu itibarıyla poliçe primlerinde yüzde 7'lik düşüşü beraberinde getirdi.

06 Aralık 2023 | 11:39
0
Araç fiyatlarındaki düşüşün ardından kasko poliçe fiyatları da geriledi

Türkiye otomotiv pazarında son zamanlarda sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Fiyatlardaki gerileme, kasko ve sigorta sektöründe önemli değişikliklere neden oluyor.

Özellikle ikinci el fiyatları ile ilgili düzenlemelerin yanı sıra banka kredi faizlerindeki artış, araç alım-satım işlemlerindeki azalma ve araç bedellerinde gerileme, kasko ve sigorta primlerindeki düşüşü doğrudan etkiledi. Bu durum, araç sahipleri için maliyet avantajları sunarken, sigorta şirketlerini de politika fiyatlarını revize etmeye yönlendirdi.

Müşterilere daha avantajlı seçenekler sunuluyor

AA muhabirinin Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) edindiği bilgiye göre, eylül ayı itibarıyla, otomobil kullanım tarzına bağlı ortalama kasko poliçe primleri yıl içerisinde zirve noktalarını gördü. Ancak kasım ayının sonuna gelindiğinde, araba fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle, poliçe primlerinde yüzde 7'lik bir gerileme yaşandı. Araç fiyatlarındaki düşüş, sigorta şirketlerinin tazminat maliyetlerini azaltmalarına ve dolayısıyla primlerde indirim yapmalarına olanak tanıdı.

Ayrıca primlerdeki düşüş, tüketiciler için daha uygun sigorta poliçelerine erişim sağlarken, müşterilere daha avantajlı seçenekler sunulmasına da imkan tanıdı.

TSB'den paylaşılan bilgilere göre, son dönemde kasko ve sigorta ücretlerinde yaşanan düşüşün temel nedenlerinden biri de döviz kurlarındaki istikrarlı seyir oldu.

Uzun süre boyunca sabit kalan döviz kurları, sigorta şirketlerinin maliyetlerini etkileyen döviz dalgalanmalarının olmamasına ve bu nedenle primlerin daha istikrarlı bir şekilde belirlenmesine olanak tanıdı. Ayrıca ikinci el araç bedellerinin orijinal araç fiyatlarını aşamaması, ikinci el satışlarındaki kilometre sınırlamaları ile araç kredilerindeki daralma ve özellikle ikinci el araç bedellerindeki düşüş de bu eğilimi destekleyen bir faktör oldu.

Kasko sigortalılık oranı en yüksek iller

Otomobil fiyatlarındaki gerileme, sigorta şirketlerinin tazminat ödemelerini daha sürdürülebilir bir seviyede tutmalarına ve dolayısıyla primleri düşürmelerine de katkı sağladı.

Düşen sigorta primleri, araç sahiplerine maliyet tasarrufu sağlarken, aynı zamanda sigorta sektöründe yarattığı güven etkisiyle daha cazip poliçe seçenekleri sunulmasına da olanak tanıyor. Ancak bu eğilimlerin sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirmek için sektördeki diğer faktörlerin, özellikle trafik kazalarının sıklığı ve şiddeti gibi risk unsurlarının da göz önüne alınması gerektiği belirtiliyor.

TSB verilerine göre, kasko sigortalılık oranı en yüksek il İstanbul olurken, onu Ankara ve Kocaeli izliyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1881,95 0,31%
  • ALTIN ONS 2023,17 0,2%
  • BIST 100 7962,19 -1,18%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9327 0,108%
  • EURO/TURK LIRASI 31,1941 -0,0726%
  • EURO/USD 1,0774 -0,1973%
  • INGILIZ STERLINI 1,25875 -0,04923%
  • JAPON YENI 147,309 0,072%
  • KANADA DOLARI 1,35696 -0,16701%
  • RUS RUBLESI 92,5995 2,646%
Günün En Çok Okunanları
Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Sabancı Holding'in 5 yılda yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapacağı alanlar
Sabancı Holding'in 5 yılda yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapacağı alanlar
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Bir şirket daha borsaya geliyor: Mega Metal neden halka arz kararı aldı?
Bir şirket daha borsaya geliyor: Mega Metal neden halka arz kararı aldı?
2 araştırmacıya göre asırlık insanların en çok pişman olduğu 3 şey
2 araştırmacıya göre asırlık insanların en çok pişman olduğu 3 şey
20 kurumdan 55 hisse önerisi: 20 kurumun en güncel listesini araştırdık
GERİ
İLERİ
Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Sabancı Holding'in 5 yılda yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapacağı alanlar
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Sabancı Holding'in 5 yılda yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapacağı alanlar
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Bir şirket daha borsaya geliyor: Mega Metal neden halka arz kararı aldı?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Bir şirket daha borsaya geliyor: Mega Metal neden halka arz kararı aldı?
2 araştırmacıya göre asırlık insanların en çok pişman olduğu 3 şey
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL