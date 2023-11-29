ARA
Bist 100
7948,6
-0,76%
Bist 100
Dolar/TL
28,8551
-0,2636%
Dolar/TL
Euro/TL
31,4723
-0,9538%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0907
-0,5951%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1891,14
-0,56%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ek MTV'nin 2. taksit ödemesi için yarın son gün

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksiti için ödeme süresi yarın sona erecek.

29 Kasım 2023 | 15:23
Son Güncellenme: 29 Kasım 2023 | 16:26
0
Ek MTV'nin 2. taksit ödemesi için yarın son gün

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinden yapılan duyuruda, ek MTV'nin ikinci taksiti için ödeme süresinin yarın sona ereceği hatırlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla ek MTV düzenlemesi yapılmıştı. Ek MTV'nin ilk taksit ödeme süresi 6 Eylül'de biterken, bu dönemde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı.

Düzenleme kapsamında ikinci taksitinin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek. Ek MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.

Ödemeler nasıl yapılacak?

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.

Ödeme yapılmaması halinde uygulanacak yaptırımlar

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.

2023 yılı Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi de yarın sona erecek.

Öte yandan elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının GİB bilgi işlem sistemine yüklenme süresi 5 Aralık Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1891,14 -0,56%
  • ALTIN ONS 2038,39 -0,31%
  • BIST 100 7948,6 -0,76%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,8551 -0,2636%
  • EURO/TURK LIRASI 31,4723 -0,9538%
  • EURO/USD 1,0907 -0,5951%
  • INGILIZ STERLINI 1,26451 -0,37541%
  • JAPON YENI 147,876 0,39%
  • KANADA DOLARI 1,35806 -0,10041%
  • RUS RUBLESI 89,8 1,2401%
Günün En Çok Okunanları
Yatırım efsanesi deniyordu: Ünlü milyarder yaşamını yitirdi
Faizsiz evlilik kredisi yürürlüğe girdi: Başvuru şartları ne? Geri ödemeler nasıl yapılacak?
Faizsiz evlilik kredisi yürürlüğe girdi: Başvuru şartları ne? Geri ödemeler nasıl yapılacak?
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçta zam uyarısı
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçta zam uyarısı
65 yıllık dev şirketin adı değişti
65 yıllık dev şirketin adı değişti
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
17 Türkiye büyüklüğünde, su-madenler var ve aslında kimseye ait değil: Dünyanın gözü burada
17 Türkiye büyüklüğünde, su-madenler var ve aslında kimseye ait değil: Dünyanın gözü burada
Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi komisyonda kabul edildi
GERİ
İLERİ
Yatırım efsanesi deniyordu: Ünlü milyarder yaşamını yitirdi
Faizsiz evlilik kredisi yürürlüğe girdi: Başvuru şartları ne? Geri ödemeler nasıl yapılacak?
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçta zam uyarısı
65 yıllık dev şirketin adı değişti
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
Faizsiz evlilik kredisi yürürlüğe girdi: Başvuru şartları ne? Geri ödemeler nasıl yapılacak?
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçta zam uyarısı
65 yıllık dev şirketin adı değişti
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçta zam uyarısı
65 yıllık dev şirketin adı değişti
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
17 Türkiye büyüklüğünde, su-madenler var ve aslında kimseye ait değil: Dünyanın gözü burada
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL