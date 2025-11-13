Bir devrin sonu: Renault Megane o tarihten sonra artık üretilmeyecek

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Renault markasının yıllardır öne çıkan sedan modeli olan Megane hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

CNBC-e'de Emre Özpeynirci'ye konuk olan Tatoğlu, Renault Megane üretiminin 2027 yılının sonunda biteceğini kaydetti. Bahaettin Tatoğlu, bu süreçte modelin satışlarının daha da artacağını düşündüğünü söyledi.

Clio 6'nın şubat ayında devreye gireceğini kaydeden Tatoğlu, Boreal'in de 2026'nın ikinci yarısında Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretileceğini duyurdu.

Renault Megane ilk olarak 1995 yılında piyasaya sürüldü. Renault’nun en çok tercih edilen modellerinden Megane, dünya genelinde milyonlarca adetlik satışa ulaştı.