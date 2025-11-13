Enerji şirketinde 2030 hedefi: 3 katına çıkaracak

"Diğer hidroelektrik santrallerimiz üretimlerine devam ederken, Erzin'de elektrik üretimimizde yüzde 18'lik büyümeyi sağladık. Toplamda Erzin santrali şu ana kadar yaklaşık 225 bin megavat elektrik üretti. Toplamda da bu yıl bitiminde 240 bine yaklaşan bir üretim yapacak. Bu da zaten fizibilitesine çok uygun bir üretim. Gelecek sene biraz daha da yüksek olmasını bekliyoruz. Biz yenilebilir enerji alanında yatırım yapan ve hızlı büyümeyi hedefleyen bir şirketiz. Şu andaki kurulu gücümüzü, önümüzdeki birkaç yıl içinde 2 katına, 2030'a kadar da 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz."