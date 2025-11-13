ARA
DOLAR
42,25
0,05%
DOLAR
EURO
49,31
0,66%
EURO
GRAM ALTIN
5706,69
0,16%
GRAM ALTIN
BIST 100
10628,63
-0,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Trabzon'da hamsi bolluğu: Tezgahlarda fiyatlar geriledi

Trabzon'da son haftalarda yaşanan hamsi bolluğu fiyatlara da yansıdı. Tezgahlarda hamsinin kilosu 50 liraya kadar düştü.


Trabzon'da hamsi bolluğu: Tezgahlarda fiyatlar geriledi

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında istavrit 100 liradan , palamut ve tirsi 200 liradan, mezgit ile somon 300 liradan, levrek ve çipura ise 450 lira satışa sunuluyor.

 

1 "Ekim ayından itibaren bol miktarda avlandı"

"Ekim ayından itibaren bol miktarda avlandı"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Balıkçı Zafer Kaygusuz, hamsinin ekim ayından itibaren bol miktarda avlandığını hatırlattı.

2 2025 hamsi açısından verimli geçti

2025 hamsi açısından verimli geçti

Kaygusuz, 2025'in hamsi açısından verimli geçtiğini ifade edip, "Hamsi bu sene bol. Geçen sene palamut oldu, bu sene palamut olmadı. Hamsi çok güzel, incesi ve karışığı yok. Vatandaş alıyor ve 50 lira. Bundan ucuzu yok." dedi.

 

3 "Vatandaş en çok hamsiyi tercih ediyor"

"Vatandaş en çok hamsiyi tercih ediyor"

Mehmet Can Örseloğlu da vatandaşın en çok hamsiyi tercih ettiğini ifade ederek, "Şu an tezgahlarda bolluk ve bereket sezonu yaşanıyor. Hamsi bol. İnşallah bu bolluk daha da devam eder. Vatandaşlar da bol bol hamsi yemiş olur, biz de bol bol satmış oluruz." dedi.

 

4 "Bütün kayıklar bu tarafa yöneldi"

"Bütün kayıklar bu tarafa yöneldi"

Fiyatların avlanmaya göre değişebileceğine değinen Örseloğlu, "Şu an Karadeniz civarında bolluk olduğu için bütün kayıklar bu tarafa yöneldi. Tabii hava şartlarına göre ister istemez yönünü başka yere çevirecektir. Şu an fırsat çok iyi, vatandaşın bol bol tüketmesi gerekir. Dolabına koymak isteyen dolabına koysun. Çünkü hamsi tam kıvamında." ifadelerini kullandı.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL