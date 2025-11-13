Trabzon'da hamsi bolluğu: Tezgahlarda fiyatlar geriledi

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında istavrit 100 liradan , palamut ve tirsi 200 liradan, mezgit ile somon 300 liradan, levrek ve çipura ise 450 lira satışa sunuluyor.
1 "Ekim ayından itibaren bol miktarda avlandı"
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Balıkçı Zafer Kaygusuz, hamsinin ekim ayından itibaren bol miktarda avlandığını hatırlattı.
2 2025 hamsi açısından verimli geçti
Kaygusuz, 2025'in hamsi açısından verimli geçtiğini ifade edip, "Hamsi bu sene bol. Geçen sene palamut oldu, bu sene palamut olmadı. Hamsi çok güzel, incesi ve karışığı yok. Vatandaş alıyor ve 50 lira. Bundan ucuzu yok." dedi.
3 "Vatandaş en çok hamsiyi tercih ediyor"
Mehmet Can Örseloğlu da vatandaşın en çok hamsiyi tercih ettiğini ifade ederek, "Şu an tezgahlarda bolluk ve bereket sezonu yaşanıyor. Hamsi bol. İnşallah bu bolluk daha da devam eder. Vatandaşlar da bol bol hamsi yemiş olur, biz de bol bol satmış oluruz." dedi.
4 "Bütün kayıklar bu tarafa yöneldi"
Fiyatların avlanmaya göre değişebileceğine değinen Örseloğlu, "Şu an Karadeniz civarında bolluk olduğu için bütün kayıklar bu tarafa yöneldi. Tabii hava şartlarına göre ister istemez yönünü başka yere çevirecektir. Şu an fırsat çok iyi, vatandaşın bol bol tüketmesi gerekir. Dolabına koymak isteyen dolabına koysun. Çünkü hamsi tam kıvamında." ifadelerini kullandı.