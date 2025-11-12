Oba Makarna revize bedelsiz kararını duyurdu

Şirketten bugün yüzde 500 bedelsiz sermaye artırımı kararına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Şirket Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca elden dolaştırmak suretiyle,katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü '' başlıklı 6. Maddesi uyarınca; Şirketimiz çıkarılmışsermayesinin, 3.5000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 2.397.108.795 TL artırılarak,479.421.759 TL' den 2.876.530.554 TL ‘ye çıkarılmasına,

2- İç kaynaklardan yapılacak olan 2.397.108.795 TL tutarındaki sermaye artışının, sermaye düzeltmesi olumlu farkı hesabının sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmasına,

3- Artırıma konu sermaye düzeltmesi farklarının sermaye hesabına aktarılması ve aktarımın mali müşavirlik raporu ile tevsik edilmesi hususları ile ilgili olarak gerekli işlemlerin tesis edilmesine,

4- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek beheri 1 (bir) TL nominal değerli 2.397.108.795 (iki milyar üç yüz doksan yedi milyon yüz sekiz bin yedi yüz doksan beş ) adet payın, 275.246.580 (iki yüz yetmiş beş milyon iki yüz kırk altı bin beş yüz seksen) adedinin A grubu nama yazılı, 117.875.570 (yüz on yedi milyon sekiz yüz yetmiş beş bin beş yüz yetmiş) adedinin B grubu nama yazılı ve 2.003.986.645(iki milyar 3 milyon dokuz yüz seksen altı bin altı yüz kırk beş) adedinin C grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına, sermaye artırımı ile ilgili süreçlerin tamamlanmasını takiben A grubu pay sahiplerine payı oranında A grubu payların, B grubu pay sahiplerine payı oranında B grubu payların , C grubu pay sahiplerine payı oranında C grubu payların kaydi sistem esaslarına uygun bir şekilde dağıtılmasına,

5. İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü ''başlıklı 6. maddesinin, mevzuat hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

6. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü '' başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına, Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.