Yarın iki şirket yatırımcısına temettü dağıtacak (14 Kasım)

Borsa İstanbul’da kâr payı ödemeleri devam ederken, yarın iki şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak.

14 Kasım Cuma günü Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) ikinci taksit ödemesini, Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU) ise temettü ödemesini gerçekleştirecek.

Her iki şirket için de 14 Kasım, temettü hak kullanım tarihi olacak.

Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) – 2. taksit



Hisse başı brüt temettü: 0,0326981 TL

Hisse başı net temettü: 0,0277933 TL

Ödeme tarihi: 14 Kasım

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU)



Hisse başı brüt temettü: 0,1762589 TL

Hisse başı net temettü: 0,1498200 TL

Ödeme tarihi: 14 Kasım