Borsada 13 şirket dün geri alım yaptığını duyurdu (12 Kasım)

Açıklama şöyle:

12.11.2025 tarihinde şirketimizin payları ile ilgili olarak 39,90-40,20 TL- fiyat aralığından 6.000 TL. toplam nominal bedelli 6.000 adet hisse için 240.300 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin sermayesindeki paylarımız 12.11.2025 tarihi itibariyle %1,21 sınırına ulaşmıştır.