Borsada 13 şirket dün geri alım yaptığını duyurdu (12 Kasım)

Borsada şu ana kadar dün geri alım yaptığını duyuran şirketler şöyle:
1 AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. (AKFIS)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 24.03.2025 tarihli kararı kapsamında 12.11.2025 tarihinde 70.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 5.325.162 adet payın sermayeye oranı %0,8365'dir.
2 PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 12.11.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 24,313 TL fiyattan 15.000 lot PCILT payları geri alınmıştır.
3 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TCELL)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin Geri Alım Programı kapsamında, paydaşlarımızın çıkarlarının gözetilmesi ve piyasa koşullarında sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenerek adil hisse değerinin korunması amacıyla, 12 Kasım 2025 tarihinde toplam 2.093.944 adet hisse alım işlemi yapılmış olup, işlemler ortalama 95,58 TL fiyat seviyesinde gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 200.141.178 TL'dir
4 PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PNLSN)
Açıklama şöyle:
12.11.2025 tarihinde şirketimizin payları ile ilgili olarak 39,90-40,20 TL- fiyat aralığından 6.000 TL. toplam nominal bedelli 6.000 adet hisse için 240.300 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin sermayesindeki paylarımız 12.11.2025 tarihi itibariyle %1,21 sınırına ulaşmıştır.
5 ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)
Şirketimiz 12.11.2025 tarihinde 18,46 - 19,13 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 18,89 TL) 297.608 adet toplam nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirmiştir.
Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 2.747.608 adet olup, alınan paylar sonrasında Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin sermayedeki payı %0,550 olmuştur.
6 SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SARKY)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz 18.04.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ve Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı'na istinaden pay geri alım işlemleri kapsamında; şirketimizce 12.11.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 14,82 – 14,83 TL (ağırlıklı ortalama 14,83 TL) fiyat aralığından toplam 61.657 TL nominal değerli SARKY payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte, 12.11.2025 tarihi itibariyle geri alınan payların toplam nominal değeri 6.382.194 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,638'e ulaşmıştır.
7 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (JANTS)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin 04.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 04.03.2025 tarihinde açıklanan Pay Geri Alım Programı kapsamında;
12.11.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde 24.347 adet pay geri alınmıştır.
Gerçekleştirilen işlem sonucunda toplam geri alınan payların nominal değeri 398.092 TL (398.092 adet) olup, Sermayeye oranı %0,05687'dir.
8 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (VAKBN)
İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamız Yönetim Kurulunun kararıyla, hissedarlarımızın yatırımlarının değerinin korunması ve Bankamız hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında 250.000.000 nominal adete ve azami 12.000.000.000.-TL satış tutarına kadar Bankamızın Borsa İstanbul'da işlem gören "D" grubu halka açık paylarının geri alınmasına karar verildiği duyurulmuştu.
Bu kapsamda 25,16 TL–26,08 TL fiyat aralığında 13.781.904 adet Bankamız D Grubu paylarının geri alım işlemine ilişkin bugün yapılan işlemler tabloda yer almaktadır. Tıklayın
9 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)
Açıklama şöyle:
12.11.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,98 TL - 16,02 TL fiyat aralığından 16.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 12.11.2025 tarihi itibariyle %5,01'e ulaşmıştır.
10 NET HOLDİNG A.Ş. (NTHOL)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin 05.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında,
12.11.2025 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 48,54 - 48,58 TL fiyat aralığından 52.000 TL toplam nominal bedelli 2.525.134,34 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 12.11.2025 tarihi itibarıyla %8,18 sınırına ulaşmıştır.
11 AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (AHGAZ)
Açıklama şöyle:
12.11.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 26,84 TL – 27,00 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 26,926 TL) toplam 173.964 adet pay geri alınmıştır.
Şirketimizin 27.12.2023, 14.02.2025 ve 20.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 47.918.826 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,8430)
12 OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (OFSYM)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; 12.11.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da 56,40 fiyattan toplam 10.612 adet OFSYM payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 12.11.2025 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 1.062.800 adet olup, bu payların sermayeye oranı %0,7267'ye ulaşmıştır.