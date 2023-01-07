Böyle görünecek: Peugeot Inception Concept, Las Vegas CES Fuarı’nda tanıtıldı

Peugeot Inception Concept, Las Vegas’ta düzenlenen CES Tüketici Elektroniği Fuarı’ndaki 'Peugeot Brand Forward' etkinliğinde ilk defa sergilendi.

Peugeot açıklamasına göre, markanın geleceği hakkında düzenlenen dijital sunum kapsamında, Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, Peugeot Tasarım Direktörü Matthias Hossann, Peugeot Ürün Direktörü Jerome Micheron ve Peugeot Pazarlama ve İletişim Direktörü Phil York yer aldı.

1 HEDEF TARİH 2025 Açıklamaya göre Latincede 'Inceptio - başlangıç” anlamındaki isimlendirme, Peugeot için yeni bir dönemin başlangıcını ortaya koyan manifestoyu özetliyor. Peugeot Inception Concept'in bünyesinde barındırdığı yeniliklerin büyük oranda 2025 yılından itibaren seri üretime girmesi hedefleniyor. Açıklamaya göre gelecek 2 yıl içinde 5 yeni tamamen elektrikli model pazara sunulacak. Ardından tamamen elektrikli bir ürün gamına sahip olacak ve 2030 yılına kadar Avrupa’da satılan tüm Peugeot otomobilleri elektrikli olacak.

2 'Peugeot, ürün gamını tamamıyla elektrikliye geçmeye adamış durumda' Peugeot CEO’su Linda Jackson, "Peugeot, ürün gamını tamamıyla elektrikliye geçmeye adamış durumda. Önümüzdeki yıldan itibaren, ürün gamındaki araçların tamamı elektrik destekli olacak. Önümüzdeki iki yıl içinde beş yeni tamamen elektrikli modeli pazara sunacağız. Hedefimiz basit, 2030 yılına kadar Peugeot’yu Avrupa’nın lider elektrik markası yapacağız. Bu iddialı vizyon, marka için köklü bir dönüşüm anlamına geliyor. Yeni bir çağın başlangıcı, Peugeot Inception Concept ile vücut buluyor. Peugeot, 'Göz Alıcılık’ mottosu ile dünyanın daha iyi bir yer olacağını vaat ederken, Peugeot Inception Concept bu söylemi somutlaştırıyor" dedi.

3 Peugeot Tasarım Müdürü Matthias Hossann ise 'Peugeot değişiyor ancak Peugeot Inception Concept, şüphe götürmez bir şekilde bir Peugeot olmaya devam ediyor. Parlak ve ışıl ışıl yapısıyla Peugeot Inception Concept, 2030 yılına kadar Peugeot’nun karbon ayak izini yüzde 50’nin üzerinde azaltma hedeflerimizle ilgili düşüncelerimizi gösterirken, sürüşün mekansal deneyimini yeniden yorumluyor" diye konuştu.

4 Peugeot Ürün Müdürü Jerome Micheron ise "Müşterilerin elektrikli otomobilden beklentileri yüksek. Elektrikli araçlara özel, yeni nesil 'BEV-by-design' platformlarımız ile beklentilerini karşılayacağız. Gelecekteki otomobillerimizle onları şaşırtacağız, sürüş davranışlarını basitleştireceğiz ve sürüş deneyimini yeniden keşfedeceğiz" yorumu yaptı.

5 Peugeot Pazarlama ve İletişim Müdürü Phil York ise şunları aktardı: "Peugeot Inception Concept gibi, gelecekteki modellerimiz de 'STLA Brain' yapay zekâsı ile donatılacak ve tamamen bağlantılı olacak. Peugeot müşterileri, fiziksel ve insani etkileşimin, markayla sanal diyaloglar ve akıllı çevrimiçi hizmetleri birleştiren kusursuz bir deneyimin keyfini sürecekler. Peugeot Inception Concept, bu yeniliklerden bazılarını ortaya koyuyor. ‘BEV-by-design’ platformlarına dayalı, geleceğin Peugeot modelleri sadece sıfır emisyonlu olmayacak, aynı zamanda rahatlatıcı, heyecan verici, satın alması, kullanması ve güncellenmesi kolay olacak"

6 Yeni STLA 'BEV-by-design' platformları Açıklamada aktarılanlara göre, Peugeot Inception Concept, gelecekteki dört Stellantis Group 'BEV-by-design' platformundan biri ile tasarlandı. Bu yeni platform serisi, 2023 yılından itibaren devreye alınacak ve geleceğin Peugeot modellerinde karşımıza çıkacak.

7 Elektrikliye geçiş için özel olarak geliştirilen bu otomobiller, tasarımcıların Peugeot Inception Concept’in yolcu bölümünü tamamen yeniden şekillendirmek için yararlandıkları, mimari açıdan büyük farklılıklar ortaya koyuyor. Inception Concept’in temelini oluşturan STLA Büyük Platform, 5 metre uzunluğa ve 1,34 metre yüksekliğe sahip, verimli bir sedan siluetine olanak sağlıyor.

8 Açıklamada, "Yeni 'BEV-by-design' elektrik platformları, yapay zekâ tarafından desteklenen, STLA Brain, STLA SmartCockpit ve STLA Autodrive gibi teknolojik modülleri de bünyesinde barındırıyor. Tamamen elektrikli Peugeot Inception Concept, 800V teknolojisi ile donatıldı. 100 kWsa batarya, Paris’ten Marsilya’ya veya Brüksel’den Berlin’e tek bir şarjla 800 kilometre (km) yol kat etme olanağı sağlıyor" denildi.

9 Tüketimi, 100 km’de 12,5 kWsa ile olarak kaydedildi. Batarya, bir dakikada 30 km veya beş dakikada 150 km menzile eşdeğer şarja olanak sağlıyor. Peugeot Inception Concept, kablosuz olarak şarj edilebiliyor.

10 Biri önde, diğeri arkada olmak üzere iki kompakt elektromotoruyla Peugeot Inception Concept, dört tekerlekten çekişli bir araca dönüşüyor. Toplam güç yaklaşık 680 HP (500kW). Aracın 0-100 km/s hızlanması 3 saniyeden daha kısa sürüyor. Platform Steer-by-Wire teknolojisine olanak tanıyor.

11 Yeni bir tasarım dili için kedi bakışı İlk göz temasında bir Peugeot, kedi duruşuyla fark ediliyor. Bu yeni tasarım dili, 2025’ten itibaren yeni Peugeot’nun modellerinde kullanılacak.

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