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Fiyatıyla otomobil sektörünü endişelendiren araç

Çinli elektrikli araç devi BYD mart ayı başında en ucuz otomobili olan Seagull'un fiyatını %5 oranında düşürmüştü. CNBC'ye göre ise bu küçük elektrikli araç küresel otomotiv endüstrisi üzerinde önemli bir etkiye sahip...

24 Mart 2024 | 02:53
Son Güncellenme: 24 Mart 2024 | 03:02
Fiyatıyla otomobil sektörünü endişelendiren araç

Çinli BYD, Mart ayı başında Seagull fiyatını indirmişti. Seagull etiketleri artık 69,800 yuan'dan (9,700 dolar) başlıyor. CNBC ise yayınladığı makalede bu küçük otomobilin fiyatının küresel otomobil endüstrisi üzerindeki etkisini paylaşıyor. Analiz şöyle:
 

1 ÖNEMİ NE?

ÖNEMİ NE? CNBC, Seagull'ın etkisinin nedeninin kendisi değil fiyatı ve dünyanın dört bir yanındaki yerel otomobil endüstrilerini altüst etme potansiyeli olduğunu söylüyor.

2 YİNE DE ZARAR ETMİYOR

YİNE DE ZARAR ETMİYOR Çünkü tamamen elektrikli bir hatchback olan Seagull 10 bin dolardan az bir başlangıç fiyatına sahip ve bildirildiğine göre Çinli otomobil üreticisi için yine de kar anlamına geliyor. En azından firma zarar etmiyor. ABD'li otomobil üreticilerinin elektrikli araçlarda ulaşamadığı karlara Çinli üreticilerin ulaştığı vurgulanan makalede, "Detroit ve Teksas'tan Almanya ve Japonya'ya kadar otomotiv yöneticileri ve politikacılar diken üstünde" yorumu yapılıyor.

3 BİR İŞARET FİŞEĞİ

BİR İŞARET FİŞEĞİ Daha önce General Motors’ta çalışmış olan, mühendislik danışmanlık firması Caresoft Global’in otomotiv başkanı Terry Woychowski Seagull'un “otomobil endüstrisinin geri kalanı için bir uyarı" olduğunu düşünüyor.

4 ENDİŞE NE?

ENDİŞE NE? Makaleye göre küresel otomobil üreticileri arasında, Warren Buffett destekli BYD gibi Çinli rakiplerin kendi pazarlarına gelerek yerli üretimi ve araç fiyatlarını kendi otomobil endüstrilerine zarar verecek şekilde düşürebileceği korkusu var.

5 ABD'DEKİ ENDİŞE

ABD'DEKİ ENDİŞE Alliance for American, ”Çin hükümetinin gücü ve finansmanıyla desteklendikleri için çok ucuz olan ucuz Çin otomobillerinin Amerikan pazarına girişi, ABD otomobil sektörü için yok olma düzeyinde bir olaya dönüşebilir” dedi.

6 REKABET İÇİN

REKABET İÇİN Woychowski ise gelenek otomobil üreticilerinin, BYD gibi Çinli markalarla rekabet edebilmek için hızla öğrenmesi ve değişmesi gerektiğini öne sürüyor.

7 ABD'Lİ ÜRETİCİLER KÜÇÜLDÜ

ABD'Lİ ÜRETİCİLER KÜÇÜLDÜ Çin’in otomobil üreticileri büyürken, Amerika’nın geleneksel otomobil üreticileri hem kendi iç pazarlarında hem de Çin’de küçüldü.

8 'Verimli bir şekilde yapılmış'

'Verimli bir şekilde yapılmış' Makaleye göre Caresoft'un BYD Seagull üzerinde yaptığı ilk çalışma, ürünün verimli ve basit bir şekilde tasarlandığını, mühendisliğinin yapıldığını ve uygulandığını, ancak beklenmedik bir kaliteye sahip olduğunu söylüyor. Woychowski ise "Yaptıkları işi iyi yapmışlar. Verimli bir şekilde yapılmış" diyor.
Caresoft CEO’su Mathew Vachaparampil bir otomotiv konferansında ucuz fiyata rağmen şirketin hâlâ Seagull’dan “bir miktar para” kazandığını veya en azından başa baş durumda olduğunu söylemiş.
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