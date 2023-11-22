Ford’dan “elektrikli” küçülme hamlesi

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin elektrikli araçlara ilişkin uzun vadeli strateji konusunda iyimser olmaya devam ettiği ancak bazı yatırımları yeniden düzenlediği aktarıldı.

Söz konusu düzenlemeler kapsamında, tesisin bundan böyle 20 gigavat üretim kapasitesine sahip olacağı belirtilen açıklamada, 1700 kişiye istihdam sağlayacağı aktarıldı.

Ford, şubatta, Çin merkezli Contemporary Amperex Technology (CATL) şirketinin teknolojisini kullanarak Michigan eyaletinde batarya fabrikası kurmak için 3,5 milyar dolarlık yatırım planladığını duyurmuştu.

Söz konusu duyuruda, tesisin 35 gigavatlık üretim kapasitesine sahip olmasının ve ilk etapta 2 bin 500 kişiye istihdam sağlamasının öngörüldüğü belirtilmişti. Ford, ekim ayı sonunda da alıcıların daha temkinli davranması nedeniyle 12 milyar dolarlık elektrikli araç yatırımını erteleyeceğini duyurmuştu.

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