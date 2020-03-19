Honda Türkiye, bugün çalışanlarına ve tedarikçilerine, koronavirüs (COVID-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar’daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, “Honda Türkiye fabrikasındaki üretim 23 Mart 2020’den itibaren askıya alınacak. Bu karar, tedarik zincirlerinde yaşanan zorlukların sonucunda alınmıştır.

Şu anki plan 6 Nisan 2020 tarihinde üretimi yeniden başlatmaktır. Ancak bu durum hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirilecek ve duruma göre değerlendirilecektir. ” denildi.