ARA
Bist 100
7671,05
0%
Bist 100
Dolar/TL
28,6317
0,0034%
Dolar/TL
Euro/TL
31,1634
-0,0738%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0883
0,0009%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1810,79
0,17%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Hyundai yeni elektrikli araç tesisinin temellerini attı: İşte banttan inecek ilk model

Hyundai Motor Company, Kore otomotiv endüstrisinin kalbi olan Ulsan'daki mevcut kompleksine yeni bir elektrikli araç (EV) fabrikasının temel atma törenini gerçekleştirdi. Seri üretime 2026'nın ilk çeyreğinde başlayacak olan fabrikaya yaklaşık 1,53 milyar dolar yatırım yapılacak.

14 Kasım 2023 | 18:13
0
Hyundai yeni elektrikli araç tesisinin temellerini attı: İşte banttan inecek ilk model

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrikli araçlara ayrılan bu yeni tesis, yarım asırdan fazla bir süre önce temelleri atılan Hyundai’nin marka mirasına da özel bir saygı duruşu olarak nitelendiriliyor.

Yeni tesis aynı zamanda Hyundai'nin elektrifikasyon çağındaki mobilite üretiminin de merkezi olacak. Otomotiv alanındaki bilgi birikimini ve teknolojik yeteneklerini aktif olarak geliştirecek olan Hyundai, insan odaklı hümanizmi de temel alarak elektrifikasyon çağında insanlığın yararına yenilikler yapmaya devam edecek.

1968 yılında bir montaj fabrikası olarak işe başlayan Hyundai Ulsan Fabrikası, kısa bir süre içinde önemli üretim adetlerine ulaşarak büyüdü. Ulsan'daki elektrikli araç fabrikası da yenilikçi üretim tesisleriyle donatılacak ve ayrıca çalışanlar için en uygun çalışma ortamını ve doğayla bir arada yaşama alanı yaratacak.

Yıllık 200 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olan fabrika, 548 bin metrekarelik bir alana yayılacak. Yaklaşık 2 trilyon Güney Kore wonu (1,53 milyar dolar) yatırımla hizmete girecek olan fabrika, seri üretime 2026 yılının ilk çeyreğinde başlayacak. Yeni tesiste üretilecek ilk model, Hyundai’nin lüks markası Genesis'in elektrikli SUV'u olacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1810,79 0,17%
  • ALTIN ONS 1967,11 0,17%
  • BIST 100 7671,05 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,6317 0,0034%
  • EURO/TURK LIRASI 31,1634 -0,0738%
  • EURO/USD 1,0883 0,0009%
  • INGILIZ STERLINI 1,2494 -0,05719%
  • JAPON YENI 150,556 0,207%
  • KANADA DOLARI 1,36843 -0,06025%
  • RUS RUBLESI 90,41 -0,127%
Günün En Çok Okunanları
Ekos Teknoloji halka arzı ne zaman? Halk arz fiyatı ne kadar?
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Yerel üretimden ihracat liderliğine: 2 milyar doların üzerine çıktı...
Yerel üretimden ihracat liderliğine: 2 milyar doların üzerine çıktı...
Farkında olmadan katıldığı çekilişten 12 milyon TL kazandığını gelen maille öğrendi
Farkında olmadan katıldığı çekilişten 12 milyon TL kazandığını gelen maille öğrendi
Schengen vizesi dijitalleşiyor
GERİ
İLERİ
Ekos Teknoloji halka arzı ne zaman? Halk arz fiyatı ne kadar?
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Yerel üretimden ihracat liderliğine: 2 milyar doların üzerine çıktı...
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Yerel üretimden ihracat liderliğine: 2 milyar doların üzerine çıktı...
Farkında olmadan katıldığı çekilişten 12 milyon TL kazandığını gelen maille öğrendi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL