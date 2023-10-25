İkinci el otoda 'ilan' patlaması: Yeni hareketlilik için tarih verdi

Birkaç ay öncesine kadar ilanlarda bulunamayan ikinci el araçlar şu anda galerilerde birikti. Temmuz ayında 400 bin olan ikinci el araç ilan sayısı 1 milyonu aştı. Kimlik doğrulama düzenlemesinin geleceği 1 Kasım öncesi sayının daha da artması bekleniyor.

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, birkaç ay öncesine kıyasla son günlerde e-satış sitelerinde motorlu araç sayısının ortalama %30 civarında arttığını kaydetti.

İlan artışlarının birkaç temel sebebi olduğunu belirten Ertemel, "Otomotiv sektöründe talebin düşmesiyle halihazırda ilanlarda var olan araçların satılmaması, ilan havuzunun sabit kalmasına sebep oldu. Bunun üzerine 1 Kasım itibarıyla gelecek düzenleme öncesi ilan paylaşmak isteyen veya fiyatların bir miktar düşmesi sebebiyle araçlarını elden çıkarmak isteyen kişilerin ilan paylaşması sebebiyle sabit kalan ilan havuzuna ek yeni ilanlar eklendi. Kayıt dışı ticaret maksatlı araç alan kişilerin artık müsait zemin bulamaması da elde tutulan araçların ilanlara konmasına vesile oldu. Tüm bu sebepler bir araya geldiğinde motorlu araç ilanlarında %30 civarında artış görmekteyiz. Ancak otomobil/ticari araç ve SUV kategorileri ayrı ayrı incelendiğinde artışın %20-25 civarı olduğu göze çarpmaktadır." dedi.

Geçtiğimiz yıllarda otomobile talebin çok yüksek olduğu ancak oldukça çalkantılı bir 3 yılı geride kaldığını dile getiren Ertemel şöyle devam etti:

"Otomobil üretimindeki sorunlar sıfır otomobili bulunmaz hale getirirken, yarattığı etki ikinci el piyasasına da yansımıştı. Bu durum otomobilin öncelikle yatırım aracı haline gelmesine, akabinde ise bir kayıt dışı ticaret alanına evrilmesine sebep oldu.eldiğimiz noktada bu kişilerin sektörden el çekmesi ile fahiş fiyatlar geri geldi ve sıfır/ikinci el otomobil fiyat makası tekrar tahsis edilmeye başlandı.

Fahiş fiyatlar konusunda ticaret amaçlı araç alan kişilerin bu sorunun en büyük sebeplerinden biri olduğunu her mecrada dile getirmekteydik. Şu an için talep düşük olsa da piyasa düzenin tekrar normalleştiği bir geçiş sürecinin içindeyiz. Yeni yıl itibarıyla piyasamızın hareketlenmeye başlayarak çok daha sağlıklı şekilde seyrine devam edeceği kanaatindeyiz.

Diğer yandan sıfır ve ikinci el otomobilde sağlanan fiyat düşüşleri ve kampanyalar otomobil almak isteyen vatandaşlarımıza önemli fırsatlar sunuyor. Otomobil almak isteyen vatandaşlarımız fırsatlar sunan bu dönemi değerlendirerek otomobil alabilirler."