ARA
Bist 100
7706,41
0,58%
Bist 100
Dolar/TL
28,2114
0,1658%
Dolar/TL
Euro/TL
29,8483
0,1144%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0568
0,0388%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1819,96
1,26%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İkinci el otoda 'ilan' patlaması: Yeni hareketlilik için tarih verdi

İkinci el araç piyasası en durgun dönemlerini yaşıyor. Çevrimiçi araç sitelerindeki ilanlarda artış var. Uzmanlar hareketlilik için yeni yılı işaret ediyor.

25 Ekim 2023 | 16:10
0
İkinci el otoda 'ilan' patlaması: Yeni hareketlilik için tarih verdi

Birkaç ay öncesine kadar ilanlarda bulunamayan ikinci el araçlar şu anda galerilerde birikti. Temmuz ayında 400 bin olan ikinci el araç ilan sayısı 1 milyonu aştı. Kimlik doğrulama düzenlemesinin geleceği 1 Kasım öncesi sayının daha da artması bekleniyor.

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, birkaç ay öncesine kıyasla son günlerde e-satış sitelerinde motorlu araç sayısının ortalama %30 civarında arttığını kaydetti. 

İlan artışlarının birkaç temel sebebi olduğunu belirten Ertemel, "Otomotiv sektöründe talebin düşmesiyle halihazırda ilanlarda var olan araçların satılmaması, ilan havuzunun sabit kalmasına sebep oldu. Bunun üzerine 1 Kasım itibarıyla gelecek düzenleme öncesi ilan paylaşmak isteyen veya fiyatların bir miktar düşmesi sebebiyle araçlarını elden çıkarmak isteyen kişilerin ilan paylaşması sebebiyle sabit kalan ilan havuzuna ek yeni ilanlar eklendi. Kayıt dışı ticaret maksatlı araç alan kişilerin artık müsait zemin bulamaması da elde tutulan araçların ilanlara konmasına vesile oldu. Tüm bu sebepler bir araya geldiğinde motorlu araç ilanlarında %30 civarında artış görmekteyiz. Ancak otomobil/ticari araç ve SUV kategorileri ayrı ayrı incelendiğinde artışın %20-25 civarı olduğu göze çarpmaktadır." dedi. 

Geçtiğimiz yıllarda otomobile talebin çok yüksek olduğu ancak oldukça çalkantılı bir 3 yılı geride kaldığını dile getiren Ertemel şöyle devam etti: 

"Otomobil üretimindeki sorunlar sıfır otomobili bulunmaz hale getirirken, yarattığı etki ikinci el piyasasına da yansımıştı. Bu durum otomobilin öncelikle yatırım aracı haline gelmesine, akabinde ise bir kayıt dışı ticaret alanına evrilmesine sebep oldu.eldiğimiz noktada bu kişilerin sektörden el çekmesi ile fahiş fiyatlar geri geldi ve sıfır/ikinci el otomobil fiyat makası tekrar tahsis edilmeye başlandı.

Fahiş fiyatlar konusunda ticaret amaçlı araç alan kişilerin bu sorunun en büyük sebeplerinden biri olduğunu her mecrada dile getirmekteydik. Şu an için talep düşük olsa da piyasa düzenin tekrar normalleştiği bir geçiş sürecinin içindeyiz. Yeni yıl itibarıyla piyasamızın hareketlenmeye başlayarak çok daha sağlıklı şekilde seyrine devam edeceği kanaatindeyiz.

Diğer yandan sıfır ve ikinci el otomobilde sağlanan fiyat düşüşleri ve kampanyalar otomobil almak isteyen vatandaşlarımıza önemli fırsatlar sunuyor. Otomobil almak isteyen vatandaşlarımız fırsatlar sunan bu dönemi değerlendirerek otomobil alabilirler." 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1819,96 1,26%
  • ALTIN ONS 2006,47 1,08%
  • BIST 100 7706,41 0,58%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,2114 0,1658%
  • EURO/TURK LIRASI 29,8483 0,1144%
  • EURO/USD 1,0568 0,0388%
  • INGILIZ STERLINI 1,21218 -0,05936%
  • JAPON YENI 149,624 -0,515%
  • KANADA DOLARI 1,38735 0,30692%
  • RUS RUBLESI 94,2 0,5873%
Günün En Çok Okunanları
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
Koç Holding CEO'su Çakıroğlu'ndan finansal sonuçlara ilişkin değerlendirme
Koç Holding CEO'su Çakıroğlu'ndan finansal sonuçlara ilişkin değerlendirme
Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik
Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik
ABD'de Ford ile grevdeki işçiler arasında geçici anlaşma
ABD'de Ford ile grevdeki işçiler arasında geçici anlaşma
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
TEB üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı
TEB üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı
Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin liralık ödeme yasalaştı
Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin liralık ödeme yasalaştı
Alman havacılık devi 2 binden fazla pilot alacak
GERİ
İLERİ
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
Koç Holding CEO'su Çakıroğlu'ndan finansal sonuçlara ilişkin değerlendirme
Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik
ABD'de Ford ile grevdeki işçiler arasında geçici anlaşma
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
Koç Holding CEO'su Çakıroğlu'ndan finansal sonuçlara ilişkin değerlendirme
Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik
ABD'de Ford ile grevdeki işçiler arasında geçici anlaşma
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
TEB üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı
Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik
ABD'de Ford ile grevdeki işçiler arasında geçici anlaşma
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
TEB üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı
Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin liralık ödeme yasalaştı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL