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Nissan Ağustos 2024 kampanyasını duyurdu

Nissan Türkiye Ağustos ayına ilişkin kampanyasını duyurdu.

02 Ağustos 2024 | 00:46
Nissan Ağustos 2024 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre, C-SUV segmentinde yer alan Nissan Qashqai'nin ağustos ayı kampanyasında farklı donanım seviyelerine göre nakit alım desteği sunuluyor. "e-POWER" modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında 100 bin lira nakit alım desteği bulunuyor.
  • Nissan Juke'da iki kampanya bir arada sunuluyor. Açıklamaya göre Yeni Nissan Juke'un ağustosa özel kampanyasında, Tekna donanım seviyesinde 100 bin lira nakit alım desteği ve 240 bin liraya 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. 
  • Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium donanım seviyelerinde ise 100 bin lira nakit alım desteğine ek 150 bin liraya 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği var.
     
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SPK bülteninden: 1 halka arz; 2 bedelli, 5 bedelsiz onayı geldi
Borsada perşembe günü 1 şirket temettü dağıtacak
Meta bilanço açıkladı: Güçlü bir çeyrek geçirdik
Oba Makarna (OBAMS) kredi derecelendirme notunu duyurdu
New York borsası Powell'ın mesajının ardından yükselişle kapandı
FED Başkanı Powell'dan Eylül sinyali
Tarkim'den (TARKM) yeni fabrika yatırımıyla ilgili açıklama
Lila Kağıt (LİLAK) kredi derecelendirme notunu duyurdu
Trabzonspor yeni transferi ve maliyetini KAP'a bildirdi
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