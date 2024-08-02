Nissan Ağustos 2024 kampanyasını duyurdu

- Şirketten yapılan açıklamaya göre, C-SUV segmentinde yer alan Nissan Qashqai'nin ağustos ayı kampanyasında farklı donanım seviyelerine göre nakit alım desteği sunuluyor. "e-POWER" modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında 100 bin lira nakit alım desteği bulunuyor.
- Nissan Juke'da iki kampanya bir arada sunuluyor. Açıklamaya göre Yeni Nissan Juke'un ağustosa özel kampanyasında, Tekna donanım seviyesinde 100 bin lira nakit alım desteği ve 240 bin liraya 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
- Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium donanım seviyelerinde ise 100 bin lira nakit alım desteğine ek 150 bin liraya 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği var.