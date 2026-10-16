Eylül verileri belli oldu: Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

Bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ilk el konut satış sayısı yüzde 0,6 azalarak 359 bin 913 oldu. İkinci el konut satış sayısı aynı dönemde yüzde 10 azalışla 733 bin 6'ya geriledi. Böylece söz konusu dönemde satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 7,2 azalışla 1 milyon 92 bin 919 olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışı, ocak-eylül döneminde yüzde 24,7 artarak 212 bin 210'a çıktı. Bu yılın 9 aylık döneminde diğer konut satışları, yüzde 12,5 azalışla 880 bin 709'a geriledi.

Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 4,3 azalarak 15 bin 308 oldu.

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarak 5 bin 789, ikinci el iş yeri satışı sayısı da yıllık bazda yüzde 10,5 azalarak 11 bin 556 oldu.

Böylece geçen ay satılan toplam iş yeri sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 3,8 düşüşle 17 bin 345 olarak hesaplandı.