Hyundai yeni SUV modellerini Paris'te tanıttı: İşte özellikleri...

Martinet, Paris Otomobil Fuarı'nda yaptıkları tanıtımların Avrupalı kullanıcılara her geçen gün daha iyi hizmet sunma konusundaki kararlılıklarının bir ifadesi olduğunu vurguladı.

Yeni Bayon'un üretileceği İzmit'teki Hyundai Fabrikası'nın önemine de değinen Martinet, şunları kaydetti:

"İzmit, Güney Kore dışında kurulan ilk fabrikamız, dolayısıyla İzmit, bizim için büyük bir önem taşıyor. İzmit'te, yakın zamana kadar yalnızca benzinli motorlara sahip küçük araçlar üretiyorduk ancak artık rotamızı ciddi şekilde değiştiriyoruz. Hatta IONIQ 3 elektrikli modelin üretileceğini şimdiden duyurduk. Bugün, 2027'de piyasaya sürülecek olan yeni Bayon'un bir hibrit seçeneğine sahip olacağının duyuracağız. Dolayısıyla İzmit tesisi aslında sadece küçük araçlarımızı değil, aynı zamanda bugünün ve yarının müşteri taleplerine tam anlamıyla yanıt veren yeni motorları ve yeni güç aktarım sistemlerini de üretiyor."