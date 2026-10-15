Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Açıklamalara göre, Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) ve Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Şirketlerin KAP’a ilettiği açıklamaların detayları şu şekilde:
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)
Pay Başına Brüt Temettü: 2,1911471 TL
Pay Başına Net Temettü: 1,8624750 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 190,8088529 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,6250000 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,5312500 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 79,0750000 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)