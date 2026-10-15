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Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul’da bugün temettü ödemesi gerçekleştiren 2 hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Açıklamalara göre, Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) ve Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Şirketlerin KAP’a ilettiği açıklamaların detayları şu şekilde:

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)

Pay Başına Brüt Temettü: 2,1911471 TL

Pay Başına Net Temettü: 1,8624750 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 190,8088529 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,6250000 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,5312500 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 79,0750000 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

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